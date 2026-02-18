Devadesátá léta v Česku nebyla jen o nově nabyté svobodě a neforemných fialových sacích, ale také o brutálním vyřizování účtů, ze kterého mrazí i o několik desetiletí později. Když se v podsvětí začaly porcovat miliardové zisky, přestala platit pravidla a začaly mluvit zbraně. Od chladnokrevné popravy Ivana Luttera, kterého vrahové rozstříleli přímo u čerpací stanice, až po sudy s louhem na dně Orlické přehrady. Připomeňte si nejslavnější popravy, které šokovaly veřejnost a ukázaly, že český zločin se nezastaví před ničím.
Mafiánské popravy v Česku: Rozstřílený král podsvětí i vražda v přímém přenosu
1.Ivan Lutter – Smrt u benzínky (1995)
Tato vražda vypadala jako vystřižená z akčního filmu z produkce Hollywoodu. Ivan Lutter patřil k nejvýraznějším figurám pražského podsvětí a jeho vliv byl trnem v oku nastupující generaci dravců. Osudným se mu stal večer u čerpací stanice v Průhonicích u Prahy, kde na něj vrahové trpělivě čekali v úkrytu.
Když se ozvala ohlušující palba ze samopalů, Lutter neměl sebemenší šanci na přežití. Desítky ran, které rozervaly jeho tělo i karoserii vozu, byly jasným vzkazem pro všechny ostatní. Staré struktury, které se spoléhaly na kontakty z dob minulých, definitivně končily. Do ulic Prahy se dralo nové, mnohem agresivnější vedení, které se neštítilo veřejných poprav za bílého dne.
2.Antonín Běla – Rozstřílen ve vlastní vile (1996)
Antonín Běla byl považován za nekorunovaného krále českého podsvětí a romského bosse, který si díky svým kontaktům a penězům připadal naprosto nedotknutelný. Spletl se. V dubnu 1996 zaútočilo na jeho luxusní vilu v Úvalech u Prahy ozbrojené komando v maskáčích. Útočníci vtrhli dovnitř s vojenskou přesností a nikoho nešetřili.
Běla skončil v tratolišti krve, do jeho těla vrahové vypálili přes třicet kulek, což svědčilo o obrovské nenávisti nebo snaze o absolutní jistotu. Dodnes se spekuluje o tom, že za jeho likvidací stál jeho někdejší chráněnec a žák František Mrázek. Učedník zkrátka přerostl svého mistra a rozhodl se, že na vrcholu pyramidy může být jen jeden.
3.Ludvík Černý a Orličtí vrazi (1991–1993)
Případ takzvaných Orlických vrahů nebyl jen o jedné náhlé popravě, ale o systematickém „průmyslu na smrt“. Skupina kolem bývalého mariňáka Karla Kopáče a chladnokrevného vykonavatele Ludvíka Černého likvidovala nepohodlné podnikatele kvůli penězům i majetkovým podílům. Metody, které zvolili, se zapsaly do černé kroniky tím nejhrůznějším způsobem.
Oběti končily v kovových sudech naplněných louhem, které gang následně shazoval z vysokého Žďákovského mostu na dno Orlické přehrady. Samotný Ludvík Černý u soudu šokoval veřejnost svým mrazivým, téměř andělským úsměvem. Zatímco žalobci popisovali detaily jeho bestiálních činů, on jen klidně opakoval, že se jedná o jeden velký omyl, čímž u rodin obětí vyvolával naprosté zoufalství.
4.Antonín Zimmerman – Poprava mezi hranolkami (2002)
Vodičkova ulice v centru Prahy, polední špička a lidé se v rychlosti cpou burgery. Právě tuhle chvíli si nájemný vrah vybral pro likvidaci Antonína Zimmermana, muže, který se pohyboval v šedé zóně mezi legálním byznysem a podsvětím. Scéna jako z nejhorší noční můry se odehrála v tamním McDonald's, kde Zimmerman v klidu seděl u jednoho ze stolků přímo u okna do ulice.
Vrah přistoupil k oběti zezadu a chladnokrevně vypálil několik ran, které Zimmermana na místě usmrtily. Zatímco se ostatní hosté v naprosté panice vrhali pod stoly a vzduchem létalo jídlo, střelec v naprostém klidu opustil restauraci a zmizel v davu v centru metropole. Policie později pracovala s verzí, že šlo o vyřizování účtů v rámci konkurenčního boje bezpečnostních agentur, kterým Zimmerman šéfoval, ale skutečný objednatel zůstal, jak už to v těchto případech bývá, neodhalen.
5.František Mrázek – Jediná rána profíka (2006)
Smrt Františka Mrázka znamenala symbolický konec jedné velké éry. Muž, který byl považován za skutečného vládce českého podsvětí a který měl mít v trezoru kompromitující materiály na špičky politiky, se stal cílem profesionála. V lednu 2006 ho před sídlem jeho firmy v pražské Lhotce zasáhla jediná rána přímo do srdce.
Střelec použil speciálně upravený náboj s ocelovým jádrem a střílel z velké dálky, což nasvědčovalo zapojení špičkového odstřelovače. Mrázek se sice pohyboval v doprovodu bodyguardů a v pancéřovaném voze, ale proti preciznímu útoku neměl šanci. Policie dodnes oficiálně netuší, kdo si smrt nejmocnějšího muže v pozadí objednal, a Mrázkův pověstný archiv zmizel beze stopy.Video Kmotr František Mrázek – nekorunovaný král pražského podsvětíVideo se připravuje ...
6.Jiří Jírdů – Poprava v přímém přenosu (1994)
Jiří Jírdů byl podnikatel, jehož jméno se často skloňovalo v souvislosti s nelegálními kšefty a pochybnými privatizačními projekty. Jeho život vyhasl na ulici v pražských Dejvicích, kde si na něj vrah počkal v ranních hodinách. Útočník na Jírdů vypálil sedm ran, čímž nenechal nikoho na pochybách, že šlo o plánovanou likvidaci na objednávku.
Tato vražda byla jednou z prvních, která běžným občanům otevřela oči. Odehrála se totiž v klidné rezidenční čtvrti, kudy lidé chodili do práce a děti do škol. Najednou bylo jasné, že válka gangů se neomezuje jen na zakouřené noční kluby a podivná kasina, ale že se může odehrát přímo pod okny slušných lidí, zatímco si kupují ranní noviny.
7.Rudolf Javornický – Smrt šéfa hazardu (1995)
Rudolf Javornický byl mužem dvou tváří. Bývalý policista velmi rychle pochopil, kde leží skutečné peníze, a přešel na druhou stranu barikády. Ovládl lukrativní trh s hracími automaty a stal se z něj magnát hazardu, který si potrpěl na luxus a mocenské hry. Právě neochota dělit se o obrovské zisky z „beden“ se mu nakonec stala osudnou.
Vrahové si na něj počkali přímo u jeho domu, kde ho překvapili v okamžiku, kdy seděl ve svém luxusním BMW. Auto, které mělo být symbolem jeho úspěchu, se během několika vteřin proměnilo v jeho rakev. Javornický doplatil na svou ambici ovládnout celé hlavní město a jeho smrt byla jasným signálem, že v byznysu s hazardem se chyby ani lakota neodpouštějí.
