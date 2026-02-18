Mladík na Šumpersku vlétl autem do cizí zahrady: Mohl za to mikrospánek

18. února 2026
Kuriózní nehoda v Bohdíkově. Teprve osmnáctiletý mladík dostal v pondělí mikrospánek a s autem vlétl cizí rodině do zahrady. Předtím ještě prorazil zábradlí mostu.

„Podle jeho vyjádření vlivem únavy usnul, a plně se tak nevěnoval řízení. Následkem toho vyjel vlevo mimo silnici, kde se postupně střetl s kovovým zábradlím mostu a oplocením dvou sousedících,“ sdělila podle serveru iDnes policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Mladík z nehody vyvázl se zraněním a byl převezen do šumperské nemocnice. Škoda se pohybuje okolo 106 tisíc korun. Test neprokázal, že by muž před jízdou požil alkohol. 

