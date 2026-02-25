Sagu našli u potoka, vyhublou a vyčerpanou. V útulku se zotavila, teď hledá domov
Saga (přes 10) je starší fenka, kterou majitel zřejmě vyhodil. V lednu ji našli ležet venku stočenou do klubíčka, vyhublou tak, že jí z těla vylézaly kosti. Spolek Pet Heroes, který jí teď hledá domov, péči o ni proplatí.
Saga se teď zotavuje v útulku spolku Pet Heroes v Lanškrouně. Je to milá fenka, vděčná za každou pozornost. „Je čistotná, ráda cestuje autem, miluje procházky a krásně chodí na vodítku. Vychází i s ostatními psy. Je to něžná duše, která člověku vděčně oplácí lásku,“ popsala Renata Kristková, vedoucí útulku v Lanškrouně.
Klid a bezpečí
Spolek nechce, aby fenka dožila v kotci. Hledá proto pro ni dočasnou péči v klidné domácnosti, kde se bude cítit bezpečně, ideálně bez dětí. „Náklady v dočasném domově bude za Sagu útulek plně hradit, včetně léků na ledviny, které vzorně bere,“ řekla Renata.
Dodala, že Saga jako většina starších psů i trochu hůře slyší a má lehký zákal v očích. Má také srdeční vadu, se kterou ale bez problémů zvládá běžný den, je jen potřeba ji pravidelně kontrolovat.
Komu oplatí lásku?
Saga potřebuje předvídatelné prostředí, trpělivost a citlivý přístup. „Touží jen po klidném místě, kde by mohla odpočívat, po procházce a pomazlení s člověkem, kterému by mohla lásku oplácet,“ řekla Renata s tím, že zájemci kteří by chtěli nabídnout fence dočasný domov, mohou kontaktovat útulek na e-mail renata@petheroes.cz nebo mohou volat, případně psát SMS po 13. hodině na 724 813 222.
