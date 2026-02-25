Sagu našli u potoka, vyhublou a vyčerpanou. V útulku se zotavila, teď hledá domov

Saga je už starší psí dáma
Saga je už starší psí dáma
Saga je něžná psí duše, hledá někoho, komu by mohla oplácet lásku
25. února 2026 
25. února 2026
05:00

Saga (přes 10) je starší fenka, kterou majitel zřejmě vyhodil. V lednu ji našli ležet venku stočenou do klubíčka, vyhublou tak, že jí z těla vylézaly kosti. Spolek Pet Heroes, který jí teď hledá domov, péči o ni proplatí.

Saga se teď zotavuje v útulku spolku Pet Heroes v Lanškrouně. Je to milá fenka, vděčná za každou pozornost. „Je čistotná, ráda cestuje autem, miluje procházky a krásně chodí na vodítku. Vychází i s ostatními psy. Je to něžná duše, která člověku vděčně oplácí lásku,“ popsala Renata Kristková, vedoucí útulku v Lanškrouně.

Saga je nenáročná, chce jen teplý pelíšek, vycházku a pomazlení se svým člověkem

Klid a bezpečí

Spolek nechce, aby fenka dožila v kotci. Hledá proto pro ni dočasnou péči v klidné domácnosti, kde se bude cítit bezpečně, ideálně bez dětí. „Náklady v dočasném domově bude za Sagu útulek plně hradit, včetně léků na ledviny, které vzorně bere,“ řekla Renata.

Dodala, že Saga jako většina starších psů i trochu hůře slyší a má lehký zákal v očích. Má také srdeční vadu, se kterou ale bez problémů zvládá běžný den, je jen potřeba ji pravidelně kontrolovat.

Saga je už starší psí dáma

Komu oplatí lásku?

Saga potřebuje předvídatelné prostředí, trpělivost a citlivý přístup. „Touží jen po klidném místě, kde by mohla odpočívat, po procházce a pomazlení s člověkem, kterému by mohla lásku oplácet,“ řekla Renata s tím, že zájemci kteří by chtěli nabídnout fence dočasný domov, mohou kontaktovat útulek na e-mail renata@petheroes.cz nebo mohou volat, případně psát SMS po 13. hodině na 724 813 222.

Saga je něžná psí duše, hledá někoho, komu by mohla oplácet lásku

