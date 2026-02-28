Smrt narkobarona El Mencha: Zradila ho krásná milenka María?!
Konexe obvykle přijdou vhod, ovšem nikoliv, pokud vás pojí se zesnulým narkobaronem Nemesiem Oseguerou Cervantesem (†59) alias El Menchem, jehož krev prý máte na rukou. Právě to je případ mexické influencerky, které jde nyní o život! Údajně totiž měla být narkobaronovou milenkou a měla ho zradit právě ona.
Jméno María Julissa se začalo přetřásat krátce po úmrtí El Mencha, kterého poblíž jeho vily v Tapalpě dostala mexická armáda. Na internetu se totiž objevily fotografie influencerky, kterou na Instagramu a TikToku dohromady sleduje přes sedm milionů fanoušků a která tvoří i na platformu OnlyFans, jak si užívá po boku narkobarona v nočních klubech. A nejen to, dokonce se spekuluje, že pro Cervantesův kartel prala špinavé peníze, a hlavně že jakožto bossova milenka prozradila úřadům tajné informace, které nakonec vedly k jeho dopadení a zabití!
Výtvor umělé inteligence?!
„V posledních dnech jsem na sociálních sítích viděla informace, které mě spojují s děním v Mexiku. Chci jen říct, že s tím nemám absolutně nic společného!“ vzkazuje vyděšená María, která se právem bojí o život – členové kartelu by určitě rádi pomstili smrt svého bosse!
Podle ní jsou zprávy falešné a společné fotky s Cervantesem výplodem umělé inteligence. Její právní tým už dokonce podnikl kroky, aby šíření údajně nepravdivého obsahu zamezil. Tak snad nebude příliš pozdě…
