Vzestup a pád nejkrutějšího drogového bosse na světě: Kdo byl „El Mencho“?
Nejhledanější mexický drogový boss El Mencho je mrtvý! Mexické speciální síly ho zlikvidovaly během zásahu proti jeho obávanému kartelu, který terorizoval zemi i USA. Kdo byl brutální lídr, který se neštítil ničeho?
Nemesio Oseguera Cervantes (†59) známý pod přezdívkou „El Mencho“, byl jedním z nejbrutálnějších a nejmocnějších drogových bossů na světě. Jako dlouholetý vůdce kartelu Jalisco New Generation (CJNG) vybudoval jednu z nejrychleji rostoucích a nejbrutálnějších zločineckých organizací v Mexiku.
Poctivá práce mu nevoněla
Nemesio se narodil v roce 1966 ve státě Michoacán na západě Mexika a pocházel z venkovského prostředí. Chvíli se živil poctivou prací jako policista, ale netrvalo dlouho a v 90. letech se dal na dráhu zločinu.
Strávil nějaký čas ve vězení v USA za pašování heroinu, ale po návratu do Mexika se rychle vrátil k tomu, co mu bylo nejbližší – k pašování drog. A mířil vysoko. Spoluzaložil brutální gang CJNG a podařilo se mu vybudovat krutou a mocnou organizaci, která terorizovala Mexiko a USA. Pašovali kokain, methamphetamin a fentanyl do USA a rychle se stali lídrem na trhu.
Nemesio byl tajemný muž, který není téměř na žádných fotografiích. V pozadí tahal za nitky a byl známý svou tichou, ale dominantní kontrolou nad kartelem. Neštítil se ničeho. Pod jeho vedením gang používal drony s výbušninami, protitankové střely, granáty a těžké zbraně, sestřeloval vojenské helikoptéry, a dokonce se pokusil o atentát na policejního šéfa Mexico City.
Po jeho smrti propuklo v Mexiku peklo
Kartel měl působnost ve více než 20 mexických státech a operace sahaly i do USA, Evropy a Asie. Podle amerických úřadů patřil k nejnebezpečnějším pašerákům drog na světě a byl dlouhodobě na seznamu nejhledanějších lidí. USA nabízely za informace vedoucí k jeho dopadení více než 360 milionů korun.
Po zprávě o zabití El Mencha propukl v Mexiku chaos. Členové kartelu Jalisco New Generation začali pálit auta, stavět silniční blokády a útočit na bezpečnostní složky v několika státech najednou.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.