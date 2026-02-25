„Vytáhl pistoli, něco křičel, já na to nechci myslet, promiňte,“ řekl prodavač z vietnamské večerky, kde vše začalo.
Za ozbrojencem mířily policejní hlídky, na výzvy reagoval útěkem. V bytě, kde měl družku, se zabarikádoval. Vyjednavač muže přesvědčil, aby ženu pustil ven. Když byl muž v bytě sám, pootevřel dveře a pálil.
„Vystřelil čtyřikrát na policisty, jeden z nich byl postřelen do stehna. Dva výstřely šly od k němu od policie,“ řekl krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.
Krajský policejní ředitel Tomáš Kužel o zásahu ozbrojenému muži v Havířově. (únor 2026) Michal Charbulák
Zásahovka vtrhla do bytu. Muž ležel na zemi. Dva náboje z šesti v zásobníku své pistole si schoval pro sebe, druhá rána do hlavy byla smrtelná... „Zemřel na následky jednoho výstřelu, přičemž v hlavě měl dvě rány. Obě si způsobil sám vlastní zbraní,“ upřesnil Kužel.
Svědkyně: Byla jsem na ráně!
Po vstupu do domu, kde pachatel bydlel, jsou hned dveře do masérského centra. „Přišla mi smska: Okamžitě se zavřete v práci. Vyděsilo mě to, byla jsem tu zrovna sama. Přijížděli další a další policisté, mazec. Bála jsem se, že vejde dovnitř, naše dveře jsou první na ráně,“ řekla Leona Janáková. „Furt mi z toho není dobře, lekám se každého otevření dveří,“ dodala.
Motiv? Nejasný
Co pachatele k šílenství vedlo, není jasné. „Šlo o bezúhonného muže. Zda se někde léčil, to jsme zatím nezjistili. Zbraň měl legálně. Žádné jiné nebezpečné věci se v bytě nenašly. Na možném motivu pracujeme,“ řekl krajský šéf policie Tomáš Kužel.
Sousedé muže vnímali jako podivína, o němž nic nevědí. „Bydlel vedle nás, skoro nevycházel ven. Ale přítelkyni měl,“ řekla sousedka. „Příjemný nebyl. Ani nevím, co o něm říct...,“ dodala jiná.
Zásah do stehna
Jeden z mužů zákona byl střelcem zasažen do stehna. Do pár desítek minut už byl na operačním stole ve Fakultní nemocnici Ostrava. Je ve stabilizovaném stavu.
„To zranění bylo ošklivé, i kvůli zvláštnosti použité zbraně ze strany pachatele. Zásah například do oka by byl určitě smrtelný. Ale takto je policistova prognóza uzdravení velmi dobrá,“ dodal policista Tomáš Kužel.
Měl zvláštní zbraň
Muž držel legálně pistoli typu flobertka. Jde o zbraň, pro kterou není potřeba zbrojní průkaz. Patří do kategorie PO, neboli podléhájící ohlášení. Před plánovanou koupí zbraně je třeba záměr ohlásit na příslušný útvar policie, která provede prověrku osoby, bezúhonnost apod.
Muž z Havířova prošel. Jeho verze flobertky byla pistole používající ráži 9 mm. Čili masivní střely, ale s mnohem nižší razancí.