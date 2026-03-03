Jihočeské „pomníčky“: Vraha Horáčka našli na dně řeky, tělo bylo zatížené závažím
Jihočeská policie eviduje osmnáct neobjasněných vražd a záhadných úmrtí. Jedním z nich je i smrt Romana Horáčka z roku 2006. Pokud se nepodaří přinést nové důkazy, může případ letos skončit promlčením.
Jihočeské policii zbývá posledních pět měsíců k vyřešení nevyjasněné smrti Romana Horáčka, podezřelého z trojnásobné vraždy. Jeho tělo nalezli kriminalisté 24. července 2006. V případě proto může letos nastat promlčení. Policii na jihu Čech za pět desítek let zůstává 18 případů neobjasněných vražd nebo úmrtí, informovali v pondělí 2. března její zástupci na tiskové konferenci.
„Na vyšetřování některých z těchto pomníčků jsem se během své policejní kariéry osobně podílel. U několika případů jsme přesvědčeni, že pachatele známe, ale nepodařilo se zajistit důkazy, které by obstály před soudem. I přesto věřím, že kriminalisté udělali maximum. Já sám jsem se musel smířit s tím, že některé případy zůstanou neobjasněné. Pachatelé se však musí smířit s tím, že pátrání nikdy nekončí. Spravedlnost může zaklepat kdykoli,“ uvedl bývalý kriminalista Václav Hýsek.
O Romanu Horáčkovi pojednává i pokřtěná kniha Budějovická mordparta II. Hýsek je jejím spoluautorem, když popisuje tři případy vražd na jihu Čech z minulých let. Horáčkovo tělo potápěči vytáhli z přehrady Římov na Českobudějovicku, když pátrali po zavražděné učitelce Janě Toncarové. Její mrtvolu pak nalezli jinde a za vraždu byl odsouzený její manžel. Hýsek uvedl, že Horáčkovu smrt se stále nepodařilo objasnit.
„Případ mě provází celý profesní život, stejně jako další nevyřešené pomníčky. Věřím, že někdo něco ví. Po dvaceti letech je to možná poslední šance, aby se pravda dostala ven,“ uvedl Hýsek. Horáček podle policie vraždil v jiných krajích, ale na jihu Čech se skrýval a nakonec se sám stal obětí vraždy.
Z nevyřešených případů za posledních 50 let je již deset promlčeno a 7. března uplyne 20 let od neobjasněné vraždy Vladimíra Vodičky, jehož nalezli mrtvého v jindřichohradecké ubytovně. Hýsek dodal, že jihočeští policisté patří v celostátním srovnání úspěšnosti vyšetřování vražd mezi nejlepší kraje. Za posledních deset let objasnili všechny vraždy kromě jediné z 60. Jde o případ z roku 2023, kdy lidé v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku v kontejneru na posyp u základní školy našli mrtvé dítě. Z vyšetřování vyplývá, že jej zavraždila žena.
Neobjasněné vraždy a úmrtí na jihu Čech:
- 1974 vražda Jany Zeisbergerové (České Budějovice)
- 1980 nález mrtvého Pavla Vítka (Poněšice, České Budějovice)
- 1981 vražda Lidmily Horákové (Tábor)
- 1991 pokus o vraždu Kolomana Husky (Ledenice)
- 1992 vražda Marie Kramplové (Doubravka)
- 1993 nález dvou těl bez hlav vietnamských občanů Le Van Hunga a Nguyen Van Dunga (Římov)
- 1994 vražda Jany Sovové (Lišov)
- 1994 nález mrtvého novorozence (Lišov)
- 1997 vražda taxikáře Jaroslava Špengra (Strakonice – Drachkov)
- 2000 vražda Nguyen Thai Binha (Horní Vltavice)
- 2006 vražda Vladimíra Vodičky (Jindřichův Hradec)
- 2006 nález těla Romana Horáčka (Římovská přehrada)
- 2008 nález mrtvého novorozence (Hořice na Šumavě)
- 2009 vražda Soni Illeové (Nežárka, Val u Tábora)
- 2011 vražda Josefy Hejdové (Kardašova Řečice)
- 2013 úmrtí Jevgena Letjuka (Kaplice)
- 2014 nález těla Luboše Nováka (Otava, Zvíkovské Podhradí)
- 2023 vražda novorozence (Lipno nad Vltavou)
