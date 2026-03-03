Na samovolně jedoucí auto parkem upozornil strážníky kolemjdoucí. „Auto sjelo z parkoviště do parku. Nikdo se nezranil, jen sejmulo lavičku,“ uvedl volající. Strážníci proto okamžitě vyjeli na místo a našli jako auto, tak i lavičku na odpis.

Drama v centru Brna: Nákladní auto se samo rozjelo a přimáčklo chodkyni na výlohu

Nákladní auto ve čtvrtek přimáčklo ženu na výlohu, ta propadla sklem.

Řidič si nevšiml

Následně z kamerového záznamu zjistili, jak k tomu došlo. „Řidič zaparkoval auto do prostřední řady a několik minut seděl uvnitř. Když vystoupil, vzal si ze zadního sedadla bundu a vykročil směrem k Zahradníkově ulici,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Řidič v Brně nezatáhl ruční brzdu, auto vjelo samo do parku (březen 2026). Městská policie Brno

Uplynulo ale pouze šest sekund a auto se samo začalo z parkoviště vzdalovat. „Muž už byl bohužel zády k němu, a tak si potichu se posouvajícího vozu nevšiml,“ pokračoval mluvčí strážníků.

Auto postupně nabralo rychlost, přejelo obrubník a ze svahu sjelo do parku. Jen těsně přitom minulo vzrostlý strom. Pak vrazilo do lavičky, vyvrátilo ji a poškodilo. „Poničený byl i přední spojler vozidla,“ doplnil rozsah škod mluvčí strážníků, podle kterého se případem zabývají dopravní policisté.
