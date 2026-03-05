Dražší jsou jistota
Testovaný rozměr obouvá řada oblíbených rodinných aut a střední třídy. Namátkou Škoda Octavia, VW Sharan, Audi A4, BMW řady 3, Peugeot 3008. Pokud nechcete riskovat zdraví rodiny, vyplatí se sáhnout do peněženky trochu hlouběji a zvolit osvědčenou klasiku.
Experti z ÖAMTC a ADAC se shodují – klíčová je vyváženost. Není umění zazářit v jedné disciplíně, ale fungovat bezpečně na suchu, mokru a moc se nesjíždět. Ne všechny drahé gumy to ale splňují.
Zlatá střední cesta
Deset pneumatik skončilo s průměrným hodnocením. Mají své mušky, ale do města a na běžnou jízdu postačí. Najdeme tu většinou modely za rozumnou cenu jako Firestone Roadhawk 2, Bridgestone Turanza 6 nebo Falken Ziex ZE320. Mírným zklamáním je Michelin Primacy 5. Sice oslnila jako absolutní vítěz v ekologii, bodovala v opotřebení, ale ukázala i nečekané slabiny v bezpečnosti na suché vozovce! Kvůli tomu skončila mezi průměrem.
Od těchto ruce pryč...
Tři pneumatiky zklamaly na plné čáře. Jde o modely Lassa Revola 2, Leao Nova-Force Acro a Linglong Sport Master. Právě u Linglongu objevili experti šokující paradox! Na mokru brzdí nejlépe ze všech, ale na suchém asfaltu je z ní nepředvídatelná a nebezpečná past. Proti nejlepší gumě se navíc sjíždí dvakrát rychleji.
Tři nejlepší...
- místo: Continental PremiumContact 7 – absolutní král testu, nejlepší v bezpečnosti jízdy na mokru i na suchu.
- místo: Pirelli Cinturato (C3) – skvělá a vyvážená pneumatika s výbornou známkou 2,2.
- místo: Goodyear EfficientGrip Performance 2 – velmi dobrý v jízdních vlastnostech, v životnosti nenašel soupeře.
