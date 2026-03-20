V Česku zemřelo kvůli kratomu 17 lidí! Drsná zpověď matky studentky (†22)
V Česku loni kvůli kratomu zemřelo 17 lidí. Mezi oběťmi byla studentka vysoké školy z Uničovska, mladík (†19) a žena (†48) ze Šumperska. Příčinu úmrtí v souvislosti s touto látkou potvrdil toxikologický rozbor.
Policie eviduje za loňský rok v České republice 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. V pátek o tom informovala olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha byl příčinou těchto úmrtí buď kratom jako výlučná látka ve vysokých hodnotách, nebo v kombinaci s alkoholem, léky a s THC.
O rok dříve policie zaznamenala podle mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasové dvě úmrtí kvůli kratomu, který lze v ČR legálně prodávat. Nelegálními drogami se v Česku ročně předávkuje zhruba sedm desítek lidí, tisíce lidí zemřou podle odborníků každý rok na následky nadměrného pití alkoholu a kouření.
Promluvila maminka zesnulé studentky
„Večer jsme se spolu bavily, pověsila prádlo a už se nevzbudila. Myslela jsem si, že se mě to netýká. Že se to netýká mých dětí. No, spletla jsem se. Kratom mi vzal dceru,“ uvedla na videu maminka zesnulé studentky z Uničovska. Její dcera zemřela na začátku října. „To děvče nemělo nejmenší sklony k návykovým látkám. Bylo to velmi vzdělané, inteligentní, zdravé děvče, byla to slečna, která byla sportovně založená,“ uvedl na síti X olomoucký šéf odboru obecné kriminality Jan Lisický.
Policisté upozorňují na to, že užívání kratomu může být spojeno se zdravotními komplikacemi, vznikem závislosti a v krajních případech právě i úmrtím. „Spousta lidí ho vnímá, že je to přírodní věc. Mají pocit, že to užití je naprosto dobré, bezpečné a dělají něco pro své zdraví,“ uvedl toxikolog Vladimír Halouzka. „Kratom je směsicí různých alkaloidů, nejvíce zastoupen je mitragynin. Tento alkoloid působí obdobně jako opiáty,“ doplnil. Adiktolog Jiří Habarta upozorňuje i na závislost, která jeho užíváním vzniká.
Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. V malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje. Podle expertů patří mezi substance s nízkým rizikem.
