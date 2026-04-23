Dohra srážky rychlíků na Slovensku: 100 zraněných kvůli strojvedoucímu, co koukal na videa?!

Srážka vlaků u slovenské obce Jablonov nad Turňou
Autor: Nicole Kučerová - 
23. dubna 2026
14:40

V říjnu minulého roku došlo na Slovensku k obrovskému vlakovému neštěstí. Nedaleko obce Jablonov nad Turňou se střetly dva rychlíky. Nehoda si vyžádala téměř 100 zraněných. Od té doby se případ posunul. Strojvedoucí měl při jízdě koukat na videa! Při nárazu cestující létali vzduchem, vláda nyní jejich zranění vyplatí.

V pondělí 13. října loňského roku došlo na Slovensku k obrovskému neštěstí. U tunelu nedaleko obce Jablonov nad Turňou se v dopoledních hodině čelně střetly dva rychlíky. Vlakové neštěstí skončilo visícím vagónem ze svahu. Na místě byly desítky zraněných.

Vláda rozhodla vyplatit zraněné, a to i v případě druhé vlakové nehody u obce Pezinok, při které bylo dokonce 127 zraněných. Za lehké poranění dostanou oběti v přepočtu přibližně 72 tisíc korun, za středně těžké 240 tisíc korun a za těžké jim stát vyplatí 480 tisíc korun! Určení závažnosti jednotlivých případů by mělo probíhat do konce července, uvedla TV JOJ.  

V případě nehody u Jablonova za nehodu nejspíše může strojvedoucí. Řidič údajně nerespektoval světelnou signalizaci a jel na červenou. Ministr dopravy Jozef Ráž přišel se znepokojivým odhalením. „Měl zapnutý Youtube,“ řekl. Kvůli nepozornosti a sledování videí na internetu tak strojvedoucí údajně zapříčinil desítky zranění. Ve vagónech při srážce lítali cestující.

„Ti, co seděli ve směru jízdy, byli všichni v pohodě, ale ti, kteří seděli v protisměru, doslova lítali. Vyhodilo je to ze sedaček. Vlak je úplně rozbitý, je to katastrofa. Lidi měli polámané nohy, naražená záda a žebra,“ popsal pro server Korzár jeden z cestujících. Další účastníci mluvili o zraněných v bezvědomí a vzájemné pomoci, která na místě panovala.

Témata:
vlakvládatunelzádabezvědomícestujícístřetsedačkavagónyžebračkasvětelná signalizacejozef rážstojvedoucíYouTubeSlovenskoPezinokJožo RážnehodazraněníJablonov nad Turňou
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

