Dva Slováky (17) srazil v Rakousku vlak: Turista utrpěl život ohrožující zranění
Dva mladé slovenské turisty srazil v neděli brzy ráno, 5. dubna, regionální vlak v rakouském městě Schladming, jeden z nich se ocitl v ohrožení života.
Napsala to agentura APA. Dvojice se podle ní zřejmě vracela do hotelu, když do ní zezadu narazila lokomotiva.
Jeden mladík utrpěl život ohrožující zranění hlavy a helikoptéra ho přepravila do nemocnice v Klagenfurtu, napsala agentura. Druhý je podle policie při vědomí a má zlomenou ruku. Mladíkům je sedmnáct let, uvedl server Sazburg24.
Řekl, že oblast neznali, nefungovaly jim mobilní telefony, proto šli po kolejích, píše APA. Vlak podle něj neviděli ani neslyšeli. Rodinám chlapců nyní pomáhá krizový intervenční tým.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.