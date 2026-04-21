Smrtící hazard při předjíždění u Kuklova: Alex bez papírů zabil sebe i mladou ženu
Smrtelná nehoda na Slovensku si vyžádala dva životy. Řidič, který neměl řidičské oprávnění, při předjíždění vjel do protisměru a čelně narazil do protijedoucího auta. Náraz nepřežila ani spolujezdkyně z druhého vozu, další muž skončil v nemocnici. Rodina viníka nechápe, proč za volant vůbec sedal.
K tragické dopravní nehodě došlo na silnici mezi obcemi Kuklov a Borský Svätý Jur v okrese Senica. Dvě osobní auta se střetla při riskantním manévru. Policie na sociálních sítích uvedla, že měl řidič (†28) VW Passat za dosud nezjištěných okolností předjíždět jiné vozidlo. Během předjíždění vjel do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím vozem Škoda Fabia.
Následky byly devastující. „Nehoda si vyžádala dvě oběti na životech a další osoba je v současnosti v péči zdravotníků,“ uvedli policisté. Riskující řidič zemřel na místě. Náraz nepřežila ani spolujezdkyně (†30) z druhého vozu. Řidič fabie (33) utrpěl vícečetná poranění a skončil v péči záchranářů.
Policie zároveň potvrdila, že muž za volantem passatu neměl řidičské oprávnění. Případ proto vyšetřuje jako trestný čin usmrcení a okolnosti nehody dál prověřuje.
Rodina zesnulého mladíka zůstala v naprostém šoku. Podle slovenského deníku Nový Čas blízcí jen těžko hledají slova. „Alex byl úžasný chlap, neskonale dobrý, pomáhal, kde mohl,“ uvedla rodina. Nikdo nechápe, proč si sedl za volant bez řidičáku. „To nikdo z nás neví, proč to udělal, a je nám to velmi líto,“ řekli příbuzní.
Škoda Fábia byla nejspíř řízena nějakým seniorem, který se tam mladému muži přimotal...