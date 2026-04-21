Smrtící hazard při předjíždění u Kuklova: Alex bez papírů zabil sebe i mladou ženu

Autor: Štepánka Grofová - 
21. dubna 2026
10:29

Smrtelná nehoda na Slovensku si vyžádala dva životy. Řidič, který neměl řidičské oprávnění, při předjíždění vjel do protisměru a čelně narazil do protijedoucího auta. Náraz nepřežila ani spolujezdkyně z druhého vozu, další muž skončil v nemocnici. Rodina viníka nechápe, proč za volant vůbec sedal.

K tragické dopravní nehodě došlo na silnici mezi obcemi Kuklov a Borský Svätý Jur v okrese Senica. Dvě osobní auta se střetla při riskantním manévru. Policie na sociálních sítích uvedla, že měl řidič (†28) VW Passat za dosud nezjištěných okolností předjíždět jiné vozidlo. Během předjíždění vjel do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím vozem Škoda Fabia.

Následky byly devastující. „Nehoda si vyžádala dvě oběti na životech a další osoba je v současnosti v péči zdravotníků,“ uvedli policisté. Riskující řidič zemřel na místě. Náraz nepřežila ani spolujezdkyně (†30) z druhého vozu. Řidič fabie (33) utrpěl vícečetná poranění a skončil v péči záchranářů.

Policie zároveň potvrdila, že muž za volantem passatu neměl řidičské oprávnění. Případ proto vyšetřuje jako trestný čin usmrcení a okolnosti nehody dál prověřuje.

Rodina zesnulého mladíka zůstala v naprostém šoku. Podle slovenského deníku Nový Čas blízcí jen těžko hledají slova. „Alex byl úžasný chlap, neskonale dobrý, pomáhal, kde mohl,“ uvedla rodina. Nikdo nechápe, proč si sedl za volant bez řidičáku. „To nikdo z nás neví, proč to udělal, a je nám to velmi líto,“ řekli příbuzní.

Štepánka Grofová
Karel Salaj ( 23. dubna 2026 08:29 )

Škoda Fábia byla nejspíř řízena nějakým seniorem, který se tam mladému muži přimotal...

Herr Najz ( 21. dubna 2026 19:48 )

😁 👍

Herr Najz ( 21. dubna 2026 19:48 )

Rodinka jak to žehlí popisem, že viník byl ztělesněním Ježíše. Úplný andílek. 😁

doktormediciny ( 21. dubna 2026 17:06 )

Np jo.Byli jsme jeden stat Neni to uplne mimo

bizon_pepa ( 21. dubna 2026 15:01 )

Škoda, že blesk nepopíše taky nějakou nehodu z Pobřeží Slonoviny. Taky tam určitě nějaká byla.

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
