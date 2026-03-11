Kluk (14) za volantem v Betlanovcích převrátil auto: Dvě dívky skončily v nemocnici
Velmi nebezpečná jízda mladistvých skončila havárií v obci Betlanovce na Slovensku. Za volant osobního vozu měl podle policie usednout teprve čtrnáctiletý chlapec bez řidičského oprávnění. Auto skončilo po nehodě převrácené na střeše a dvě dívky utrpěly vážná zranění.
K dopravní nehodě došlo v pátek 6. března v noci. Podle informací slovenské policie seděl za volantem Peugeotu 407 teprve čtrnáctiletý chlapec. Jízdu mladík nezvládl. Nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem ani stavu vozovky, vyjel mimo silnici do odvodňovacího kanálu a vůz se následně převrátil na střechu.
Ve vozidle seděli kromě nezletilého řidiče ještě tři další mladiství. Chlapec a jeden ze spolujezdců vyvázli bez zranění, dvě dívky na zadních sedadlech ale utrpěly vážná zranění. Dechová zkouška vyšla u mladíka negativně. Případem se už zabývá vyšetřovatel kriminální policie ve Spišské Nové Vsi a zahájil trestní stíhání pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti.
Policie v souvislosti s případem vyzvala rodiče, aby měli přehled o tom, kde se jejich děti pohybují a zda se nemohou dostat ke klíčům od auta. „Nezodpovědné chování může mít během několika vteřin velmi vážné následky,“ připomněli policisté.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.