Tři řidiči, žádný řidičák! Policejní kontrola v Chrudimi odhalila šňůru přestupků
Večerní kontrola u obchodního centra v Chrudimi spustila sled událostí, který by policisté klidně mohli vydat knižně. Během několika dnů narazili na tři různé řidiče, dva automobily a společného jmenovatele: nikdo z nich neměl za volantem co dělat. Zákazy řízení, žádné řidičské oprávnění, drogy, technicky nevyhovující auta a zrušené pojištění. Celý případ má dohru u správních orgánů a jeden z aktérů čelí i podezření z trestného činu.
Začátkem ledna si hlídka v Chrudimi všimla podezřele zaparkovaného vozu Renault Megane za budovami obchodního centra. Dechová zkouška u muže (41) za volantem byla negativní, tím ale dobré zprávy skončily. Test na návykové látky vyšel pozitivně a řidič odmítl odběr krve. Policisté navíc zjistili platný zákaz řízení, špatný technický stav auta, propadlou technickou kontrolu i zaniklé povinné ručení.
Stejný vůz Renault se hlídkám objevil před očima znovu o dva dny později. Tentokrát seděl původní řidič na místě spolujezdce a za volantem byla mladá žena (20). Zákaz řízení sice neměla, jenže nikdy nezískala řidičské oprávnění. Také ona odmítla testy i odběr krve. Technický stav vozu i jeho administrativní problémy zůstaly beze změny. Policisté další jízdu zakázali a posádka si přivolala kamaráda.
Příběh pokračoval v Rosicích, kde policisté krátce nato zastavili vůz Škoda Superb se zapnutými výstražnými světly. Ukázalo se, že jde o kamaráda, jenž přijel pomoci. Ani on však neměl řidičské oprávnění, test na drogy byl pozitivní a odběr biologického materiálu opět odmítl. Ani vozidlo nebylo v pořádku – pojištění mělo ukončené téměř půl roku a od Vánoc byl navíc vůz vyřazen z provozu.
Policie celý případ předala k dalšímu řešení správním orgánům. „První kontrolovaný má na krku i podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Oznámení přestupku nemine ani provozovatele vozidla,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.