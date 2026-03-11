Při požáru autobusu zemřelo nejméně 6 lidí: Někdo ho schválně zapálil?!
Úterní požár autobusu ve Švýcarsku, při němž zemřelo šest lidí, zřejmě způsobil člověk s psychickými problémy. Podle stanice SRF to ve středu uvedl švýcarský státní zástupce Raphaël Bourquin. Již dříve policie sdělila, že nic nenasvědčuje terorismu.
Autobus vzplál v úterý večer v centru obce Kerzers (francouzsky Chiètres), která se nachází asi 20 kilometrů západně od Bernu. Vozidlo zcela shořelo. Kromě šesti mrtvých si požár vyžádal také pět zraněných, z toho dva těžce.
„Jde o osobu, která ještě nebyla formálně identifikována. Zjevně byla na okraji společnosti a měla psychické problémy. Je (úřadům) známa spíše v oblasti lékařství než v oblasti trestního práva,“ řekl Bourquin k možnému pachateli. Podle státního zástupce bylo této osobě 60 let a měla švýcarské občanství.
Bližší informace k obětem ani okolnostem požáru zatím švýcarské úřady nesdělily s odůvodněním, že pokračuje vyšetřování. Šéf místní policie Philippe Allain pouze uvedl, že pravděpodobné oběti se narodily mezi lety 1961 a 2009.
„V současnosti nemáme žádné poznatky o teroristickém pozadí,“ uvedl ve středu ráno k incidentu vedoucí komunikace policie v kantonu Freiburg (Fribourg) Martial Pugin. Policie však předpokládá, že se jednalo o úmyslný čin, dodal. Identifikace šesti obětí požáru může trvat i několik dní, uvedla policie.
Švýcarský server 20 Minuten uvedl, že získal video, které zachycuje požár a kde jeden ze zraněných svědků říká: „Jeden muž se zapálil. Polil se benzínem a pak se zapálil.“ Toto video server s odkazem na jeho obsah odmítl zveřejnit.
V lednu otřásl Švýcarskem požár v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zahynulo 41 lidí a 115 dalších bylo zraněno.
