Smrt během výcviku v Hradišti: Voják rychlého nasazení zemřel na střelnici

Vojáci si našli chvilku na mši.
Vojáci vyráží na Doupov.
10. března 2026
17:53

V Doupovských horách se během ostrého vojenského výcviku odehrála nepředstavitelná tragédie. Jeden z vojáků rychlého nasazení přišel o život přímo na střelnici ve vojenském prostoru Hradiště. Podle prvotních informací Vojenské policie si měl muž vzít život sám. 

Ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště v Doupovských horách se odehrála smutná událost. Velké cvičení 4. brigády rychlého nasazení, které zde probíhá už více než týden a je samo o sobě fyzicky i psychicky náročné, postihla tragédie. Vojáci žateckého 41. mechanizovaného praporu přišli v pondělí 9. března o jednoho ze svých kolegů.

Smrt vyšetřuje policie

Bolestný incident potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas pro server Aktuálně.cz. „Bohužel, je to tak,“ uvedl s tím, že s ohledem na rodinu prosí o citlivost. Podle něj došlo v odpoledních hodinách během střeleckého výcviku k úmrtí vojáka z povolání.

Případem se nyní zabývá kriminální služba Vojenské policie. Mluvčí Nikola Rimkevič Hájková potvrdila, že okolnosti tragédie se stále prověřují. První informace však podle ní naznačují, že si voják měl vzít život sám. Pro jeho kolegy i blízké tak zůstala v srdcích bolest, která se jen těžko zahojí.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697

Vojáci si našli chvilku na mši.
Vojáci vyráží na Doupov.
Video  Aktivní zálohy Armády ČR trénovali ochranu elektrické rozvodny. 
Video se připravuje ...

nika f ( 10. března 2026 19:36 )

Jen aby se to tak nechtělo jen zamést pod koberec.

otto ford rouver ( 10. března 2026 19:29 )

Nechci emocionálně parazitovat na smrti profesionálního vojáka "ELITY " ale chci poukázat na jinou věc která je vžita nejen ze Zálivu - 🙁 po zuby ozbrojený voják v balistice vycvičen k čemukoliv - se profrčí Českou malebnou krajinou , kde zanechá jen MRTVÉ a Zraněné ! 👎

Dlouhodobě kritizuji jako bývalý (profík) nejen AČR , VLÁDU, MINISTERSTVA, či Zdravotnictví za přístup ke svým snad jediným odhodlaným příslušníkům, kteří absolvovali voj. výcvik ať už je to kdekoliv a z dnešního odporného přístupu Velení se nedivím, že opravdoví profíci se tzv. postaví proti vlastním občanům a zemi ! 🙁

