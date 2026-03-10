Smrt během výcviku v Hradišti: Voják rychlého nasazení zemřel na střelnici
V Doupovských horách se během ostrého vojenského výcviku odehrála nepředstavitelná tragédie. Jeden z vojáků rychlého nasazení přišel o život přímo na střelnici ve vojenském prostoru Hradiště. Podle prvotních informací Vojenské policie si měl muž vzít život sám.
Ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště v Doupovských horách se odehrála smutná událost. Velké cvičení 4. brigády rychlého nasazení, které zde probíhá už více než týden a je samo o sobě fyzicky i psychicky náročné, postihla tragédie. Vojáci žateckého 41. mechanizovaného praporu přišli v pondělí 9. března o jednoho ze svých kolegů.
Smrt vyšetřuje policie
Bolestný incident potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas pro server Aktuálně.cz. „Bohužel, je to tak,“ uvedl s tím, že s ohledem na rodinu prosí o citlivost. Podle něj došlo v odpoledních hodinách během střeleckého výcviku k úmrtí vojáka z povolání.
Případem se nyní zabývá kriminální služba Vojenské policie. Mluvčí Nikola Rimkevič Hájková potvrdila, že okolnosti tragédie se stále prověřují. První informace však podle ní naznačují, že si voják měl vzít život sám. Pro jeho kolegy i blízké tak zůstala v srdcích bolest, která se jen těžko zahojí.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697
