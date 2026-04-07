Řidič (18) nezvládl zatáčku u Jablonice a narazil do stromu: Při nehodě zemřela dívka (†16) a mladík

Dívka (†16) a muž (†22) zemřeli po nárazu do stromů.  (Autor: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
Autor: Štěpánka Grofová - 
7. dubna 2026
11:11

Noční nehoda u Jablonice na Slovensku skončila smrtí dvou mladých lidí. Náctiletý řidič nezvládl zatáčku, auto narazilo do stromů a začalo hořet. Další tři zraněné převezli záchranáři do nemocnice.

O neštěstí informovala slovenská policie na sociálních sítích. U obce Jablonica havaroval osobní vůz Volkswagen Passat s pěti mladými lidmi. Podle policie seděl za volantem mladík (18) a pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky.

V levotočivé zatáčce vyjel mimo silnici, kde vůz narazil do stromů. Náraz byl tak silný, že auto následně začalo hořet. Uvnitř zůstala skupina jeho vrstevníků ve věku 16, 16, 17 a 22 let. Dívka (†16) a mladík (†22) utrpěli zranění neslučitelná se životem a na místě zemřeli. Tři další mladí lidé skončili se zraněními v nemocnici.

Dechová zkouška i orientační test na drogy u řidiče vyšly negativně. Případ si převzala vyšetřovatelka a zahájila trestní stíhání pro usmrcení a ublížení na zdraví.

Okolnosti nehody dál prověřují kriminalisté. Policie zároveň znovu apeluje na mladé řidiče, aby nepodceňovali rizika na silnici. „Řidič nese plnou odpovědnost za všechny osoby ve vozidle a musí mít jízdu vždy pod kontrolou. Mysleme na to, vždy když si sedáme za volant auta,“ připomněli policisté.

Video  Opilý řidič (38) boural u zastávky a zranil mladíka (18).  - Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj
Video se připravuje ...

Témata:
řidičteenagerpožár autasmrtelná nehodanáraz do stromupolicieSlovenskostromnemocniceVolkswagen PassatnehodaJablonica
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Dušan Trnka ( 7. dubna 2026 12:52 )

Nič nového pod slnkom ...

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

