Chodce po kolapsu přejelo auto! Svědci muže nestihli zvednout
Jihočeští policisté v neděli řešili dvě tragické dopravní nehody. Po nárazu do stromu na Prachaticku zemřel starší řidič. Při druhé nehodě u Velké Lhoty zkolaboval chodec, toho následně přejel přiopilý řidič.
Ke kolapsu chodce došlo v obci Velká Lhota na Jindřichohradecku. Na vozovku spadl z dosud nezjištěných příčin. „Žena se ho pokusila nejprve sama, pak i s dalším mužem zvednout, ale to se jim nepodařilo. Náhle z kopce přijelo vozidlo značky Toyota a muže přejelo,“ uvedla na webu policie mluvčí Štěpánka Schwarzová. Chodec na místě zemřel. Policisté po podrobení dechové zkoušky zjistili, že muž řídil pod vlivem alkoholu (0,6 promile). Případ převzali jindřichohradečtí kriminalisté.
K druhé nehodě došlo u obce Tisovka na Prachaticku. „Řidič (nar. 1955) jel sám ve vozidle značky VW: Při projíždění levotočivou zatáčkou sjel z neznámých důvodů mimo silnici a po několika metrech narazil do stromu. Utrpěl zranění, kterým následně podlehl,“ dodala mluvčí. V tomto případě se okolnostmi nehody zabývají dopravní policisté.
