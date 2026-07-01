Kousek od dětí na táboře udeřil blesk! Pět jich skončilo v nemocnici

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Fot ZZS MSK)
1. července 2026
06:55

Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili v úterý večer na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dalších pět nezletilých dopravili záchranáři ve stabilizovaném stavu taktéž do nemocnice. Novináře o tom informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.

„Muž středního věku byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí. Zasahující lékař u něj zjistil na kůži stopy po zásahu. Po vyšetření a zajištění žilního vstupu byl pacient za nepřetržité monitorace vitálních funkcí letecky transportován na oddělení urgentního příjmu českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí.

 

Muž byl zasažen účinkem blesku, který v bouřce udeřil do nedalekého stromu. Kvůli stejnému důvodu záchranáři ošetřili i pět nezletilých, jejich stav byl lepší. Kafková dodala, že na tábor přivolali krizové interventy.

U případu zasahovali i hasiči, kteří pomáhali s transportem zasažených a poskytovali krizovou intervenci. Uvedli to na síti X.

Témata:
blesknemocnicebezvědomíNemocnice České Budějoviceokres Jindřichův HradecX
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Jan Kocián ( 1. července 2026 16:47 )

ČHMÚ předpovídá něco kolem 50 mm, ale bude to samozřejmě přes 100 mm! 🤩

Jan Kocián ( 1. července 2026 16:39 )

Supercely s možností tornáda na Valašsku, v Beskydech a na Ostravsku už dnes!

Jan Kocián ( 1. července 2026 08:40 )

Během dopoledne vydají výstrahu. Současné ranní bouřky jsou bez výstrahy.

Jan Kocián ( 1. července 2026 07:58 )

Z úterních supercel ČHMÚ naměřil ve srážkoměru maximálně 24 mm, podle radarových odhadů to bylo přes 40 mm, každopádně daleko méně než při pondělních bouřkách. ČHMÚ očekával kroupy kolem 2 cm, ale v úterý měly kolem 5 cm.


ČHMÚ už několik dní slibuje bouřkové linie... ale nikdy nebyly.

Až dnes ve středu odpoledne budou chodit linie bouřek s kroupami východní Moravou, Slovenskem a Slezskem. Budou vyboulené (bow echo), takže na jejich špičce bude foukat 130 km/h. I tornádo by se mohlo vytvořit. 😱

Výstraha není žádná, ale podle nových pravidel bude jen žlutá.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Radost u Batulkové: Nový člen rodiny!
Radost u Batulkové: Nový člen rodiny!
Aha!
Dnešní životní styl nás pomalu ubíjí: Proč jsme všichni tak unavení a co s tím?
Dnešní životní styl nás pomalu ubíjí: Proč jsme všichni tak unavení a co s tím?
Dáma
Mateřské mléko je dar. Laktační poradkyně radí, jestli kojit při nemoci a jak se stravovat během kojení
Mateřské mléko je dar. Laktační poradkyně radí, jestli kojit při nemoci a jak se stravovat během kojení
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Průjem v létě nezaviní jen salmonely. Jak se vyhnout střevní infekci?
Průjem v létě nezaviní jen salmonely. Jak se vyhnout střevní infekci?
Moje zdraví
Moneta cílí na movitější klienty. Přidává fondy pro kvalifikované investory
Moneta cílí na movitější klienty. Přidává fondy pro kvalifikované investory
e15
Táborsko odmítlo první ligu, na řadě je Artis. Dukla reaguje: Zvažujeme soudní cestu!
Táborsko odmítlo první ligu, na řadě je Artis. Dukla reaguje: Zvažujeme soudní cestu!
iSport
Raději jadernou zbraň než kapitulaci. Rusové pocítili válku na vlastní kůži a stojí před volbou
Raději jadernou zbraň než kapitulaci. Rusové pocítili válku na vlastní kůži a stojí před volbou
Reflex
Záhada majáku na ostrově Eilean Mòr: Tři jeho strážci zmizeli beze stopy
Záhada majáku na ostrově Eilean Mòr: Tři jeho strážci zmizeli beze stopy
Lidé a země