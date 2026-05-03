Muž z Jindřichohradecka zemřel po srážce s vlakem: Procházel přes kolejiště!

Ilustrační foto.
Aktualizováno -
3. května 2026
14:38
Autor: ČTK - 
3. května 2026
14:00

Na Jindřichohradecku v neděli srazil vlak muže, který šel v kolejišti, ten zraněním podlehl. Sdělil to mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Nehoda se stala v katastru obce Rodvínov mezi Jindřichovým Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou.

Cestující ve vlaku zranění nebyli, uvedl Vojtěch Míra z jihočeské záchranné služby. Provoz na trati byl přerušen hodinu po poledni, uvedly České dráhy na webu.

Jde o železnici 225 mezi Havlíčkovým Brodem a Veselím nad Lužnicí, po níž jezdí i rychlíky. Provoz na dráze bude podle nynějšího předpokladu přerušený do 17:00. Autobusy je zatím nahrazují mezi Jindřichovým Hradcem a stanicí Počátky-Žirovnice.

