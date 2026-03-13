Vlak smetl auto na přejezdu v Chrudimi: Řidička vyvázla se zraněním
Srážka vlaku s osobním autem zastavila v pátek provoz na trati mezi Chrudimí a Slatiňany. Náraz odhodil vůz mimo koleje a převrátil ho na střechu. Řidička utrpěla lehké zranění, ve vlaku s téměř třicítkou cestujících se nikomu nic nestalo.
Na železničním přejezdu v Chrudimi 13. března odpoledne motorový vlak narazil do osobního auta. Náraz vozidlo odhodil mimo trať na násep a přední část vozu poničil. Řidička auta utrpěla lehké zranění. Cestujícím ve vlaku se nic nestalo. Provoz mezi Chrudimí a Slatiňany je zastavený. Uvedli to zástupci složek integrovaného záchranného systému.
„Žena sama vystoupila z osobního auta a byla transportována s pouze lehčím zraněním,“ řekl mluvčí zdravotnických záchranářů Josef Strašík.
Železniční přejezd v Píšťovech, místní části Chrudimi, má světelné značení. Auto po nárazu skončilo na střeše a mělo poškozenou přední část. Ve vlaku cestovalo 29 lidí a nic se jim nestalo, uvedl mluvčí hasičů Lukáš Žejdlík.
Po 16:00 zavedly České dráhy v úseku Chrudim a Slatiňany autobusovou dopravu. Omezení by podle údajů na webu drah mohlo skončit kolem 18:00.
