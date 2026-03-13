Hrůzné týrání v Teplicích: Sto mrtvých koťat v mrazáku!
Tepličtí kriminalisté obvinili z tří trestných činů ženu, která údajně měla ve dvoupokojovém bytě 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podle policie podvyživená, na kůži měla hnisavé záněty, svrab v uších a záněty v očích. Při domovní prohlídce se v jejím mrazáku našlo přes 100 těl koťat. Policie ženu zadržela, informovala policie na síti X.
„Kriminalisté sdělili 49leté ženě obvinění ze tří trestných činů, a to z týrání zvířat, chovu v nevhodných podmínkách a zanedbání péče o zvíře,“ uvedla bez dalších podrobností policie. Z fotografií, které policie zveřejnila, je patrné, že zvířata žila ve vlastní moči a výkalech. Těla koťat v mrazáku byla pečlivě zabalená do mikrotenových sáčků.
Nedávno policie obvinila dva lidi z týrání kočky na Litoměřicku. Policejní mluvčí Pavla Kofrová ČTK informovala, že jeden obviněný je dospělý a jeden mladistvý. V případě prokázání viny dospělému hrozí až tři roky vězení, maximální trestní sazba u mladistvých je poloviční. Mladšímu obviněnému proto hrozí nejvýše 1,5 roku za mřížemi.
Obvinění si nebývale kruté zacházení se zvířetem natočili. Audiovizuální materiály, na kterých je čin zachycen, má policie k dispozici. Na případ upozornila CNN Prima News, která video zveřejnila. Dvojice se bavila trápením kočky, kterou umístila do sušičky. Video pokračuje tím, že její bezvládné tělo okusuje pes.
