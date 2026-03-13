Hrůzné týrání v Teplicích: Sto mrtvých koťat v mrazáku!

Žena z Teplic měla v bytě 25 zubožených koček
Mrazák, ve kterém žena z Teplic skladovala těla koťat
Zubožená kočka ženy z Teplic
13. března 2026
13. března 2026
11:43
Autor: ČTK 
13. března 2026
10:28

Tepličtí kriminalisté obvinili z tří trestných činů ženu, která údajně měla ve dvoupokojovém bytě 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podle policie podvyživená, na kůži měla hnisavé záněty, svrab v uších a záněty v očích. Při domovní prohlídce se v jejím mrazáku našlo přes 100 těl koťat. Policie ženu zadržela, informovala policie na síti X.

„Kriminalisté sdělili 49leté ženě obvinění ze tří trestných činů, a to z týrání zvířat, chovu v nevhodných podmínkách a zanedbání péče o zvíře,“ uvedla bez dalších podrobností policie. Z fotografií, které policie zveřejnila, je patrné, že zvířata žila ve vlastní moči a výkalech. Těla koťat v mrazáku byla pečlivě zabalená do mikrotenových sáčků.

Nedávno policie obvinila dva lidi z týrání kočky na Litoměřicku. Policejní mluvčí Pavla Kofrová ČTK informovala, že jeden obviněný je dospělý a jeden mladistvý. V případě prokázání viny dospělému hrozí až tři roky vězení, maximální trestní sazba u mladistvých je poloviční. Mladšímu obviněnému proto hrozí nejvýše 1,5 roku za mřížemi.

Obvinění si nebývale kruté zacházení se zvířetem natočili. Audiovizuální materiály, na kterých je čin zachycen, má policie k dispozici. Na případ upozornila CNN Prima News, která video zveřejnila. Dvojice se bavila trápením kočky, kterou umístila do sušičky. Video pokračuje tím, že její bezvládné tělo okusuje pes.

Video  Brněnští strážníci zachránili kocourka, který spadl do pětimetrové šachty (listopad 2025).  - Městská policie Brno
Video se připravuje ...
Témata:
týránízvířatachovkočkatýrání zvířatkotěLitoměřiceTeplicepolicieokres LitoměřicezánětX
Uživatel_5710535 ( 13. března 2026 13:30 )

Myslím si to samé a souhlasím.

Uživatel_6284999 ( 13. března 2026 11:56 )

🙋👍🙂‍↔️🌹♥️

qwerta ( 13. března 2026 11:17 )

👍 👍

bibijana ( 13. března 2026 11:16 )

V médiích se píše, jak počet případů týrání zvířat v České republice narůstá. Čím to je? Řekla bych, že hlavní příčinou je beztrestnost, popř. velmi mírné tresty, jako přestupky a podmínky, a to pouze v případech, kdy se jedná o velmi mediálně sledované případy. Už vůbec se téměř nepíše, jaké tresty soudci vlastně ukládají. Jak byli potrestaní trýznitelé na jatkách, jaké tresty padají v případech množíren, jaké tresty dostanou chovatelé za kruté chovné podmínky dobytka, za jejich úhyny, za vyhladovělá zvířata atd. atd. Další příčinou je absolutní nezájem a nečinnost úředníků a veterinářů. Pět let lidé upozorňovali úřady na množírnu těch zlatých retrívrů. Dosud soudy o jejich osudu nerozhodly! Pořád volám o zřízení tzv. veterinární policie a zpřísnění trestů, včetně likvidačních pokut i pro provozovatele množíren. I z hlediska finančního jsou pro stát mnohamiliónové daňové úniky beztresné? Psi putují i do zahraničí, kde se bohatě prodávají. Celní správa nic? Desítky let žádná vláda i zákonodárci nedokázali zavést jednotný národní registr čipovaných zvířat. Ale tím nejhlavnějším viníkem je neviditelný, kolosálně neschopný ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád, který se v této funkci bez výběrového řízení drží roky. Být na jeho místě akční šéf, tak by rázem dokázal zamést s takovými tyranskými zrůdami.

Video se připravuje ...
