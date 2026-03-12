V Lovosicích zemřel motorkář: Srazil se s autem exmanželky!

Autor: sgr - 
12. března 2026
12:10

Smrtelná nehoda v Lovosicích na Litoměřicku má neobvyklé okolnosti. Motorkář zemřel po střetu s osobním autem. Ve voze přitom seděla jeho bývalá manželka a auto řídil její současný partner. Okolnosti tragédie policie vyšetřuje.

Tragická dopravní nehoda z úterního večera v Lovosicích vyvolává otázky. Podle informací stanice CNN Prima NEWS seděla v osobním voze žena, která byla v minulosti manželkou zemřelého motorkáře a auto měl řídit její současný partner. Zda šlo smutnou náhodu, nebo zda událostem předcházelo něco dalšího, nyní zjišťují kriminalisté.

Motorkář zemřel na místě

„V úterý 10. března 2026 krátce před 18. hodinou došlo v Lovosicích na silnici I/15 u kruhového objezdu s ulicí Siřejovická ke střetu motocyklu a osobního vozidla. Řidič motocyklu bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl,“ informovala policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Nehoda se stala jen kousek od hasičské stanice, takže záchranné složky byly na místě velmi rychle. Přesto se život muže zachránit nepodařilo. Přesné okolnosti srážky a její příčiny zůstávají předmětem dalšího šetření.

Policie připomíná začátek sezony

Policisté v souvislosti s případem zároveň upozorňují na blížící se jarní období, kdy na silnicích přibývá motocyklů i jízdních kol. Řidiči by proto měli počítat s jejich častější přítomností v provozu a přizpůsobit tomu styl jízdy. 

Motocyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Při střetu s automobilem často utrpí velmi vážná nebo smrtelná zranění.

 

Nehoda u Jenče, 14. října 2025
Video se připravuje ...

Herr Najz ( 12. března 2026 21:39 )

Tady něco smrtí, milý Watsone! 😕

otto ford rouver ( 12. března 2026 15:43 )

Nehoda NENÍ náhoda, ale důsledek!

- a v tomto případě tomu NEVĚŘÍM již opravdu vůbec ! 😕 👎

Jiri Jezek ( 12. března 2026 15:20 )

Jak to mohla tak dokonale načasovat?

otto ford rouver ( 12. března 2026 13:50 )

-a otázka ? došlo již k majetkovém vyrovnání ex partnerů ?
Pokud Ne možná mohou mít Kriminalisté na stole Mord ! 👎

otto ford rouver ( 12. března 2026 13:47 )

Tak tohle opravdu nevymyslíš, aby účastníci DN kde dojde k usmrcení jednoho z nich tedy ex manžela protože rozvod, je ale vlastně podivné? 😨

obětí je bývalý manžel/ motorka a v autě účastníka smrtelné nehody sedí/jede jeho bývalá žena a její současný přítel ? 😨 🙁

mě než nehoda spíše napadá úmysl !!! 👎

Zobrazit celou diskusi
