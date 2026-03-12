V Lovosicích zemřel motorkář: Srazil se s autem exmanželky!
Smrtelná nehoda v Lovosicích na Litoměřicku má neobvyklé okolnosti. Motorkář zemřel po střetu s osobním autem. Ve voze přitom seděla jeho bývalá manželka a auto řídil její současný partner. Okolnosti tragédie policie vyšetřuje.
Tragická dopravní nehoda z úterního večera v Lovosicích vyvolává otázky. Podle informací stanice CNN Prima NEWS seděla v osobním voze žena, která byla v minulosti manželkou zemřelého motorkáře a auto měl řídit její současný partner. Zda šlo smutnou náhodu, nebo zda událostem předcházelo něco dalšího, nyní zjišťují kriminalisté.
Motorkář zemřel na místě
„V úterý 10. března 2026 krátce před 18. hodinou došlo v Lovosicích na silnici I/15 u kruhového objezdu s ulicí Siřejovická ke střetu motocyklu a osobního vozidla. Řidič motocyklu bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl,“ informovala policejní mluvčí Pavla Kofrová.
Nehoda se stala jen kousek od hasičské stanice, takže záchranné složky byly na místě velmi rychle. Přesto se život muže zachránit nepodařilo. Přesné okolnosti srážky a její příčiny zůstávají předmětem dalšího šetření.
Policie připomíná začátek sezony
Policisté v souvislosti s případem zároveň upozorňují na blížící se jarní období, kdy na silnicích přibývá motocyklů i jízdních kol. Řidiči by proto měli počítat s jejich častější přítomností v provozu a přizpůsobit tomu styl jízdy.
Motocyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Při střetu s automobilem často utrpí velmi vážná nebo smrtelná zranění.
