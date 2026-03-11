Boj o život v Kolíně: Muž zkolaboval přímo na ulici! Z videa mrazí
Dramatické chvíle zažili v sobotu manželé z Kolína. Muž náhle zkolaboval na ulici, první pomoc nejprve poskytla manželka. Kolem zrovna projížděli policisté, kteří záchranu pomohli úspěšně dovést do konce. Video ze záchrany života zveřejnili na sociálních sítích.
Sobotní odpoledne se pro sedmapadesátiletého muže z ničeho nic proměnilo v boj o holý život. Když náhle zkolaboval, začala se o záchranu nejprve snažit jeho manželka. Duchaplně zavolala na tísňovou linku a začala resuscitovat. Jako štěstí v neštěstí se ukázal fakt, že kolem zrovna projížděli dopravní policisté na cestě od nehody.
Se záchranou začali okamžitě pomáhat. Policisté zjistili, že muž ztratil vědomí a nereaguje ani na bolestivé podněty. „Policistka proto provedla záklon hlavy a zahájila nepřímou srdeční masáž, kolega mezitím připravil defibrilátor,“ popsali policisté na facebooku. V příspěvku zveřejnili i dramatické video ze zásahu. Policisté se v masáži srdce střídali až do příjezdu zdravotníků.
Ti muže následně převezli do nemocnice v Praze. V době převozu již nebyl v ohrožení života.
