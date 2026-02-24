Dramatické záběry z boje o život: Policisté muže oživovali 45 minut!

Policisté z Loun oživili muže (62).
Policisté z Loun oživili muže (62).
Policisté z Loun oživili muže (62).
Policisté z Loun oživili muže (62).
Policisté z Loun oživili muže (62).
Autor: sgr - 
24. února 2026
15:02

Krátce před jednou hodinou ranní přijali policisté oznámení o muži v přímém ohrožení života v obci mezi Počerady a Žatcem. Hlídka z Loun vyrazila mimo svůj rajon a na místě okamžitě zahájila resuscitaci. Po zhruba 45 minutách se podařilo obnovit základní životní funkce a pacienta předat záchranářům.

Napínavé chvíle se odehrály před několika dny v Ústeckém kraji. Na tísňové lince se objevilo urgentní oznámení o člověku v bezprostředním ohrožení života. Hlídka z Loun byla poblíž a výzvu zachytila ve vysílačce. Přestože místo neleželo v jejich působnosti, neváhali ani vteřinu.

Video  Policisté z Loun oživili muže (62)  - PČR
Video se připravuje ...

Boj o každou minutu

Prap. Tomáš Krupička a prap. Filip Renč byli na místě během pár minut. Muže (62) okamžitě otočili do správné polohy, rozstřihli mu oblečení a začali s nepřímou masáží srdce. Nebyl čas na váhání, šlo o vteřiny.

Vzápětí dorazili záchranáři. Policisté pokračovali v resuscitaci, zatímco zdravotníci chystali techniku a léky. Boj trval zhruba 45 minut. Pak se podařilo obnovit základní životní funkce. Muže naložili do sanitky a převezli do nemocnice k další péči.

„Tito policisté významnou měrou přispěli k záchraně toho nejcennějšího, a sice lidského života,“ ocenil policejní mluvčí Jakub Mareš.

Policisté z Loun oživili muže (62).
Policisté z Loun oživili muže (62).
Policisté z Loun oživili muže (62).
Policisté z Loun oživili muže (62).
Policisté z Loun oživili muže (62).

Témata:
policistéresuscitacezáchrana životaVIDEOFilip RenčLounyŽatecpacientPočeradyÚstecký kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Malý od Tomicové v Bohnicích: Vzali ho inkognito
Malý od Tomicové v Bohnicích: Vzali ho inkognito
Aha!
Jak zabránit, aby lednička zela prázdnotou? Triky, díky nimž ušetříte až o polovinu!
Jak zabránit, aby lednička zela prázdnotou? Triky, díky nimž ušetříte až o polovinu!
Dáma.cz
Potraty nejsou selháním ženy. Nejčastěji za nimi stojí genetika, říká gynekolog
Potraty nejsou selháním ženy. Nejčastěji za nimi stojí genetika, říká gynekolog
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Tykač je mezi zájemci o britskou ocelárnu. Rozhodnout se má v horizontu týdnů
Tykač je mezi zájemci o britskou ocelárnu. Rozhodnout se má v horizontu týdnů
e15
Darida přijal nabídku na návrat do reprezentace. Velmi si ho vážím, řekl Nedvěd
Darida přijal nabídku na návrat do reprezentace. Velmi si ho vážím, řekl Nedvěd
iSport
Turek je spasitel i prokletí Motoristů. Třeba jednou skončí, jako Jana Bobošíková
Turek je spasitel i prokletí Motoristů. Třeba jednou skončí, jako Jana Bobošíková
Reflex
Vnitrozemím Západní Austrálie: hadi, zlato a lidé, kteří se rozhodli žít jinak
Vnitrozemím Západní Austrálie: hadi, zlato a lidé, kteří se rozhodli žít jinak
Lidé a země