Dramatické záběry z boje o život: Policisté muže oživovali 45 minut!
Krátce před jednou hodinou ranní přijali policisté oznámení o muži v přímém ohrožení života v obci mezi Počerady a Žatcem. Hlídka z Loun vyrazila mimo svůj rajon a na místě okamžitě zahájila resuscitaci. Po zhruba 45 minutách se podařilo obnovit základní životní funkce a pacienta předat záchranářům.
Napínavé chvíle se odehrály před několika dny v Ústeckém kraji. Na tísňové lince se objevilo urgentní oznámení o člověku v bezprostředním ohrožení života. Hlídka z Loun byla poblíž a výzvu zachytila ve vysílačce. Přestože místo neleželo v jejich působnosti, neváhali ani vteřinu.
Boj o každou minutu
Prap. Tomáš Krupička a prap. Filip Renč byli na místě během pár minut. Muže (62) okamžitě otočili do správné polohy, rozstřihli mu oblečení a začali s nepřímou masáží srdce. Nebyl čas na váhání, šlo o vteřiny.
Vzápětí dorazili záchranáři. Policisté pokračovali v resuscitaci, zatímco zdravotníci chystali techniku a léky. Boj trval zhruba 45 minut. Pak se podařilo obnovit základní životní funkce. Muže naložili do sanitky a převezli do nemocnice k další péči.
„Tito policisté významnou měrou přispěli k záchraně toho nejcennějšího, a sice lidského života,“ ocenil policejní mluvčí Jakub Mareš.
