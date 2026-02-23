Dcera lyžařky tragicky zesnulé v Harrachově: Srazil naši mámu! Tereza hledá svědky
Příbuzní ženy, která zemřela v Harrachově na sjezdovce po srážce s jiným lyžařem prosí o pomoc lidi, kteří mohli kolizi vidět. Policie podle nich totiž nemá k dispozici svědky, kteří mohli na místě v době tragické nehody.
V pátek krátce po poledni došlo k tragédii na sjezdovce Ski areálu Harrachov. Ve střední části červené sjezdovky II se srazil muž s lyžařkou. Žena na místě zemřela. V pondělí se ozvali příbuzní zesnulé s výzvou veřejnosti.
„Naši mámu, výbornou a zkušenou lyžařku, srazil ve střední části červené sjezdovky II, asi 50 m nad konečnou zastávkou menšího vleku, muž,“ popsala situaci Tereza, dcera sražené lyžařky. „Nechce se nám věřit, že v tak krásný den na plné sjezdovce nikdo nic neviděl. Proto zkoušíme sílu sociálních sítí a moc prosíme každého, kdo byl v pátek kolem 12:15 na místě,“ dodala Tereza i za sourozence.
Potomci zesnulé ženy prosí o pomoc všechny, kteří v době srážky „stáli ve frontě u vleku, jeli kolem, byli na lanovce nebo mají video nebo fotografii z té doby“. „Lyžařka seniorského věku bohužel krátce poté zemřela i přes veškerou snahu posádky ZZS (zdravotnické záchranné služby) o její záchranu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Náčelník Horské služby ČR René Mašín nechtěl nehodu s ohledem na policejní vyšetřování komentovat. Obecně podle něj letos nehod lyžařů a vážných úrazů na sjezdovkách přibylo. "Přibývá srážek lyžařů a také případů, kdy lyžař narazí do pevné překážky, většinou to odnesou nohy, kolena nebo ruce," řekl. Smrtí letos podle něj dosud žádná taková nehoda neskončila.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.