Chlapce sexuálně zneužíval sbormistr: Jan popsal děsivé hrůzy z dětství
Policie řeší každoročně nespočet případů sexuálního zneužívání dětí. Někteří se rozhodnou promluvit až po letech. Mezi ně patří i Jan. Toho roky zneužíval sbormistr, jenž byl v roce 2024 odsouzený a šel do vězení. Děsivá manipulace, vydírání a důvěra rodičů způsobila trauma, na které se jen stěží zapomíná.
Většina zneužívání a manipulace dětí vychází z blízkých kruhů, ať se jedná o rodinné kamarády, učitele nebo samotné rodiče. V případě Jana se mravnostní trestné činnosti dopustil sbormistr z volnočasového kroužku, kam chlapec docházel. Jan pro televizi Nova popsal hrůzostrašnou zkušenost, kterou v sobě chtěl tímto způsobem uzavřít.
Jelikož sbormistr získal důvěru rodičů, trávil s chlapcem i volný čas. „Odjeli jsme s rodiči a s ním na chatu na víkend. Lehl si ke mně do postele a začal se na mě tlačit. Jako dítě jsem nevěděl, co se se mnou děje. Začal mě také osahávat na intimních místech. V ten moment jsem ztuhnul a nemohl jsem dýchat,“ popsal strašlivé momenty Jan.
Podle serveru proFem bylo chlapcovo ztuhnutí přirozenou obranou systému, která je evolučně podložena. Od té doby zneužívání přetrvávalo a stupňovalo se, především po smrti maminky. Sbormistr chlapce vydíral a manipuloval, aby mu poslal intimní fotografie. Situace došla dokonce do takové fáze, že pedofil doopravdy fotky vytiskl a rozdával je u snídaně přísedícím. Nakonec chlapce nutil, aby mu přiváděl další děti.
Sbormistrovo otřesné zacházení procházelo až do roku 2024, kdy byl odsouzený za sexuální zneužívání 16 dětí do 15 let. Soud mu uložil šest let odnětí svobody. Podle Jana sexuálně obtěžoval mnohem více dětí, řádově stovky. Na soustředění v Itálii měl dětem pouštět porno a u toho onanovat. Podle advokáta si odsouzený uvědomuje důsledky chování a trest vnímá jako oprávněný. Jan se podle něj snaží o pomstu kvůli dluhu, který u sbormistra má.
K výpovědi se přidaly další oběti, které měl pedofil lákat přes videohry. „Když mi bylo 11 let, tak jsem hrál Minecraft. Tam jsem potkal jednoho hráče. Po měsíci napsal, že za mnou dojede. Já jsem na něj čekal, tak pak jsme popojeli dál, on dovezl jídlo z McDonald's. Najednou na mě začal sahat po celém těle a po stehně. To jsem rychle otevřel dveře a utekl jsem domů. Hru Minecraft jsem už nikdy nehrál, bál jsem se,“ vypověděl pro televizi Nova Václav (19).
Udělat to jako v USA. Všichni jsou na internetu zveřejněni a můžeš si zjistit, jestli některé takové prase nebydlí v tvém sousedství.