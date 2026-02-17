Oběť pedofila Epsteina Mariana promluvila: Znásilňoval mě od 14 let a dělal ze mě panenku
Brazilku Marianu Lacerdovou nejdříve zneužíval nevlastní otec a později jedna z nejmocnějších osobností tehdejší doby. Bylo jí pouhých 14 let, když se dostala do spárů pedofila Jeffreyho Epsteina. Oběť popsala, že s ní pedofil zacházel jako s panenkou a nutil ji „učit“ ostatní dívky, jak se mají správně chovat a hýbat, aby byl spokojený.
Mariana Lacerdová se narodila v Brazílii a v osmi letech se přestěhovala do USA. Pocházela z velmi chudé rodiny a na střední škole musela mít nespočet brigád, aby rodina zvládala finanční situaci. Nelehkému osudu přispěl i její nevlastní otec, který ji od osmi do 12 let sexuálně zneužíval, za což šel do vězení.
Když jí byla nabídnuta práce masérky pro světově známého multimilionáře, 14letá dívka s náročnou minulostí jen těžko mohla odmítnout výdělek 12 tisíc korun za hodinu. Po příjezdu na místo se její iluze rychle rozplynula. Zjistila, že se nejedná pouze o masírování a ostatní dívky ji zaučovaly. Sám Epstein jí před „masáží“ řekl, ať si sundá podprsenku. Kultura na ostrově byla nastavená na normalizaci sexuálního zneužívání, takže nezletilým dívkám po nějaké době přístup už nepřišel zvláštní.
Podle Mariany si Epstein udržoval nezbořitelnou fasádu pochopení, otevřenosti, jemnosti a laskavosti. K dívkám se nechoval násilně a věděl, že díky přátelskému přístupu je dostane přesně tam, kam si bude přát, uvedl deník Daily Mail.
Nakonec se Mariana dostala na místo své předchůdkyně a začala ostatní dívky zaučovat. "Používal mě jako panenku. Přiměl mě, abych říkala dívkám ‚takhle máš dělat věci, takhle máš pohybovat tělem…‘ A on říkal ‚Tohle by udělala hodná holka,“ popsala. Mnozí se domnívali, že je pro ni velmi náročné o zážitcích z ostrova mluvit, ale Mariana je vyvedla z omylu. „Ne, rozhodně mě to netraumatizuje. Když o tom mluvím, je to pro mě terapeutické,“ vysvětlila.
Jeffrey Epstein měl dívkám poskytovat zdravotní péči. Několik z nich muselo údajně podstoupit potrat a dvě měl pedofil uškrtit při sexuálních hrátkách. Mariana ostrov opustila v 18 letech, kdy aktivity nabraly na částečné legálnosti. Mezi dalšími oběťmi panuje obrovská vlna pozdvižení, jelikož v posledních zveřejněných dokumentech nejsou cenzurované jejich osobní údaje ani intimní fotografie, uvedl Ms. Magazine. Mariana se spolu s dalšími ženami domáhá spravedlnosti a žádá prince Andrewa, který ve spisech hraje roli, aby přiletěl do USA a promluvil o událostech z Epsteinova ostrova.
Po více jak 10 letech si vzpomněla a vymyslela příběh? Teď je hvězdou bulváru a hlavně že to něco nasype .Odporná zlatokopka která vydělává na mrtvých. Kdyby to byla pravda ,náš prezident má 3x méně na hodinu.