Mladá dívka jde po římse na samém okraji mostu dálnice D48, pár set metrů před spojkou na dálnici D56. Na záznamu jedné posádky auta je vidět, že se u toho baví a ještě stíhá mávat dvěma kamarádkám postávajícím u valu.
Podle svědků z aut nešla do rizika jediná. „Ta dívka v bílém šla taky,“ tvrdí řidiči. „Mladí už absolutně nerozlišují mezi hrou a realitou,“ reagují mnozí.
Ohrozily sebe i řidiče
„Z videozáznamu vyplývá, že dívka, která se pohybuje na konstrukci tělesa mostu, se nedopouští protiprávního jednání v dopravě. V případě, že by překonala silniční svodidla či protihlukovou stěnu a dostala se tak na vozovku, naplnila by tak roli chodce, a tím by se dopustila přestupkového jednání v dopravě,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková. Hlídka, která po oznámení vyjela k mostu, dívky na místě už nezastihla.
„Nicméně je důležité zmínit, že dívka hazardovala se svým životem. Doporučujeme, aby nikdo nepodléhal takovým výzvám, sázkám či internetovým challenges, které můžou mít fatální následky,“ dodala policistka.
„Tohle je příklad velmi rizikového chování. Uvedly v nebezpečí sebe a do možného nebezpečí i řidiče v autech pod nimi. Stačí jedno uklouznutí. Následky pádu, ať už na silnici či na auto, by mohly být fatální, a to i v případě, kdyby se nějaký řidič musel střetu vyhýbat manévrem,“ upozornil dopravní expert Roman Budský.
Emoce versus rozum
V tomto věku nejsou mladí lidé schopni rozlišit rozumovou stránku věci, pouze tu emocionální. „Chtějí zážitky tady a teď. Když mají navíc motivaci a možnost předvést se před „publikem“, to tyto emoce v nich ještě posiluje,“ řekl psychoterapeut Miloslav Čedík.