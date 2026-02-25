Šokující odhalení: Ministerstvo spravedlnosti záhadně ztrácí důkazy o Trumpově spojení s Epsteinem!
Nově zveřejněné dokumenty FBI odhalují šokující spojení bývalého prezidenta Donalda Trumpa s případy sexuálního zneužívání spojenými s predátorem Jeffreym Epsteinem. Některé důležité výslechy obětí se ale ztratily a jedna žena tvrdí, že byla Epsteinem opakovaně zneužívána už od 13 let. Ta také obvinila Trumpa ze sexuálního napadení. Chybějící dokumenty a cenzurované zprávy vyvolávají důležitou otázku. Co Trump tají?
Nově zveřejněné dokumenty ze spisů Jeffreye Epsteina odhalují znepokojivé informace, které mohou spojovat bývalého prezidenta Donalda Trumpa s oběťmi sexuálního zneužívání. Desítky výslechů FBI, které měly potvrdit závažná obvinění obětí ale prý záhadně chybí, informuje americký server CNN.
Žena pod krycím jménem „Jane Doe 4“ tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti cenzurovalo několik rozhovorů, kde vypovídá o sexuálním zneužívání Epsteinem od svých 13 let a kde obvinila Trumpa ze sexuálního napadení.
Cenzurované výslechy
Žena prý ukázala agentům i známou fotografii Trumpa s Epsteinem a její právník měl prý obavy, že by mohla ohrozit další vlivné osoby, pokud by jejich jména zveřejnila.
Podle evidenčních seznamů existují i další záznamy výslechů z roku 2019 týkající se stejné ženy, ty se však ve zveřejněných spisech ministerstva spravedlnosti vůbec neobjevily. K dispozici jsou pouze některé fotografie a dopisy s jejím právníkem. Nejdůležitější dokumenty jako jsou protokoly z výslechů, zůstávají z neznámého důvodu veřejnosti nedostupné.
Má Trump máslo na hlavě?
Podle některých zdrojů měla FBI v roce 2025 připravit prezentaci se seznamem „významných osob“ spojených s Jeffrey Epstein. Mezi uvedenými informacemi bylo i tvrzení anonymní ženy, že ji Donald Trump po Epsteinově seznámení donutil k orálnímu sexu a následně ji udeřil do hlavy. K údajnému incidentu mělo dojít někdy mezi lety 1983 a 1985.
Trump neustále popírá jakékoli provinění a Bílý dům označil obvinění za „nepravdivá a senzacechtivá“. Oběti Jeffreyho Epsteina upozorňují, že cenzurované nebo chybějící dokumenty FBI mohou bránit dosažení spravedlnosti a zároveň udržovat tajemství, která podle nich v minulosti umožnila, aby zločiny pokračovaly.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.