Monika žila na ubytovně v Drahomyšli, kde ubili batole: Drogy, vši a zanedbaná péče
Začátkem března došlo na Lounsku k hrozivému mordu. Otec na místní ubytovně ubil svého tříletého syna. Kolem případu se objevuje stále více znepokojivých detailů. O chodu ubytovny promluvila bývalá obyvatelka. Popsala drogy, alkohol a nadávky na každodenním pořádku. Prý tušila, že je tragédie pouze otázkou času. Na její volání o pomoc nikdo nereagoval.
Monika (49) bydlela na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku tři měsíce, déle tam nevydržela. Pro server Novinky popsala hrůzostrašné místo, ve kterém vyrůstá, podle všeho, přibližně 15 dětí. Užívání drog a agresivní chování obyvatel ji přimělo kontaktovat policii, odbor sociálních věcí v Žatci i místostarostu Lipna. Na její stížnosti nikdo nereagoval.
„To vám jako nevadí, že dneska brali (sociální dávky) a už před chvílí jeli do Žatce pro drogy? Chlastaj od rána. Děti zavšivený a špinavý. Vůbec se nekoupou, protože neteče teplá voda a je zima. To vám je jedno?“ volala o pomoc prostřednictvím e-mailů.
Otec zavražděného chlapečka měl před útokem opakovaně projevovat agresi, především když měl abstinenční příznaky po drogách. Měl řvát, že všem uřízne hlavy, a být přecitlivělý na jakékoliv zvuky. V malém pokojíčku rodina vychovávala celkem tři děti, které se bály jakkoliv projevit.
„Bolelo mě vždycky u srdce, když jsem děti z téhle rodiny viděla. Bylo na nich vidět, jak jsou zakřiknuté, byl z nich cítit strach se jenom ozvat. Takhle by děti neměly vypadat. Jenom seděly s hlavou svěšenou,“ popsala Monika a dodala, že bylo pouze otázkou času, kdy se podobná tragédie semele.
Vedení města si je údajně vědomé problematiky kolem ubytovny. V posledním týdnu ji zaplavila řada novinářů i policistů. Budovu často navštěvují hygienici, kteří ji opakovaně schvalují. Nyní se uvažuje o odkupu a změně majitele.
Vítejte v Česku v zemi kde feťáci a alkoholici jsou na dávkách a nemusí pracovat......Jednoduše řečeno tady se vůbec nevyplácí dělat za almužnu minimální mzdy ve fabrice na tři směny, sám jsem si tím prošel, takže vím co tu píšu....Díky Bohu že jsem už dva roky v důchodu a mám konečně klid.......