Monika žila na ubytovně v Drahomyšli, kde ubili batole: Drogy, vši a zanedbaná péče

V ubytovně na Lounsku zemřelo dítě.
V ubytovně na Lounsku zemřelo dítě.
V ubytovně na Lounsku zemřelo dítě.
V ubytovně na Lounsku zemřelo dítě.
V ubytovně na Lounsku zemřelo dítě.
Autor: nkc - 
11. března 2026
10:20

Začátkem března došlo na Lounsku k hrozivému mordu. Otec na místní ubytovně ubil svého tříletého syna. Kolem případu se objevuje stále více znepokojivých detailů. O chodu ubytovny promluvila bývalá obyvatelka. Popsala drogy, alkohol a nadávky na každodenním pořádku. Prý tušila, že je tragédie pouze otázkou času. Na její volání o pomoc nikdo nereagoval.

Monika (49) bydlela na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku tři měsíce, déle tam nevydržela. Pro server Novinky popsala hrůzostrašné místo, ve kterém vyrůstá, podle všeho, přibližně 15 dětí. Užívání drog a agresivní chování obyvatel ji přimělo kontaktovat policii, odbor sociálních věcí v Žatci i místostarostu Lipna. Na její stížnosti nikdo nereagoval.

„To vám jako nevadí, že dneska brali (sociální dávky) a už před chvílí jeli do Žatce pro drogy? Chlastaj od rána. Děti zavšivený a špinavý. Vůbec se nekoupou, protože neteče teplá voda a je zima. To vám je jedno?“ volala o pomoc prostřednictvím e-mailů.

Otec zavražděného chlapečka měl před útokem opakovaně projevovat agresi, především když měl abstinenční příznaky po drogách. Měl řvát, že všem uřízne hlavy, a být přecitlivělý na jakékoliv zvuky. V malém pokojíčku rodina vychovávala celkem tři děti, které se bály jakkoliv projevit.

„Bolelo mě vždycky u srdce, když jsem děti z téhle rodiny viděla. Bylo na nich vidět, jak jsou zakřiknuté, byl z nich cítit strach se jenom ozvat. Takhle by děti neměly vypadat. Jenom seděly s hlavou svěšenou,“ popsala Monika a dodala, že bylo pouze otázkou času, kdy se podobná tragédie semele. 

Vedení města si je údajně vědomé problematiky kolem ubytovny. V posledním týdnu ji zaplavila řada novinářů i policistů. Budovu často navštěvují hygienici, kteří ji opakovaně schvalují. Nyní se uvažuje o odkupu a změně majitele.

Video  Po útoku u ubytovny hrozí pomsta, okolí hlídá policie.  - Aktu.cz
Video se připravuje ...
V ubytovně na Lounsku zemřelo dítě.
V ubytovně na Lounsku zemřelo dítě.
V ubytovně na Lounsku zemřelo dítě.
V ubytovně na Lounsku zemřelo dítě.
V ubytovně na Lounsku zemřelo dítě.

Témata:
alkoholdětiradnicenásilísmrthygienarodinaagreseměstosociální dávkysociální odborsociální pracovnicefyzické napadenídrogyokres LounyŽatecubytovnaDrahomyšlLounyLipno
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Volfgang Albert ( 11. března 2026 13:06 )

Vítejte v Česku v zemi kde feťáci a alkoholici jsou na dávkách a nemusí praco­vat.­....­.Jed­nodu­še řečeno tady se vůbec nevyplácí dělat za almužnu minimální mzdy ve fabrice na tři směny, sám jsem si tím prošel, takže vím co tu píšu....Díky Bohu že jsem už dva roky v důchodu a mám konečně klid.......

Volfgang Albert ( 11. března 2026 13:02 )

Krásně napsáno a bohužel krutá realita a prav­da..­...SO­UHLAS­!!!

Hněv Jakuba Smršína ( 11. března 2026 11:52 )

A trestat a trestat a trestat.

Hněv Jakuba Smršína ( 11. března 2026 11:49 )

Všechny tyhle ubytovny zbourat a obyvatele - feťáky nahnat do pracovních táborů ☝️

bibijana ( 11. března 2026 11:29 )

Tady je názorně, v praxi, vidět, jak "funguje" státní správa a její úředníci. Ale týká se to všech odborů - hygieny, sociálních pracovníků, úředníků odboru životního prostředí, starostů, tajemníků i policie. Všem těmto se pořád přidává na platech, mají se jako prasata v žitě, ale v podstatě jsou nečinní, na stížnosti a podněty nereagují. Jejich hlavní výmluvou je, že v podstatě s problémem nejde nic dělat. Jurečkova superdávka byla přímo ušitá na míru právě těmto "obyvatelům" takových ubytoven. Feťáci, kam se podíváš, cigarety, alkohol, nezájem o zplozené děti, zkrátka to jsou ti "nejvíce" sociálně nejpotřebnější. A žádné kontroly, jak s podporami hospodaří. Dřív komunisté děti okamžitě odebrali, pokud zploditel neměl slušné bydlení. Kontroly byly na rozdíl od současné doby velmi přísné. A další kapitolou je Státní veterinární správa. To samé, královské platy a naprostá lhostejnost a nečinnost. Jenže v rámci státní správy jde o bohatá koryta a zaměstnání tam jde získat pouze pomocí protekce.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Mrazivé okolnosti smrti maminky Adamcové: Ta bolest se nedá popsat
Mrazivé okolnosti smrti maminky Adamcové: Ta bolest se nedá popsat
Aha!
Mullet, patka, trvalá: Pět otřesných retro účesů, za které se dodnes trošku stydíme
Mullet, patka, trvalá: Pět otřesných retro účesů, za které se dodnes trošku stydíme
Dáma.cz
David Pastrňák je dvojnásobným tatínkem! Krásnou novinku „propálil“ hokejový klub
David Pastrňák je dvojnásobným tatínkem! Krásnou novinku „propálil“ hokejový klub
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Moje zdraví
Zisk BMW loni kvůli clům a konkurenci v Číně klesl o tři procenta
Zisk BMW loni kvůli clům a konkurenci v Číně klesl o tři procenta
e15
Surovčík ostře k výkonu Sparty: Je to málo. Kdyby všichni měli přístup jako Ševínský...
Surovčík ostře k výkonu Sparty: Je to málo. Kdyby všichni měli přístup jako Ševínský...
iSport
Bartkovský: Macinka se bojí přijít do Reflexu na rozhovor. Proč ale zarazil mluvit dalším diplomatům?
Bartkovský: Macinka se bojí přijít do Reflexu na rozhovor. Proč ale zarazil mluvit dalším diplomatům?
Reflex
Úzkokolejkou do Osoblahy! V obci s pohnutým osudem najdete unikátní židovský hřbitov
Úzkokolejkou do Osoblahy! V obci s pohnutým osudem najdete unikátní židovský hřbitov
Lidé a země