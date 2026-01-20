Starosta Chřibské o střelci: Chtěl jsem ho zastavit! Na úřadě vlaje černá vlajka

20. ledna 2026
18:35

Město Chřibská se vzpamatovává z pondělní střelby na radnici. Na budově úřadu zavlála černá vlajka a vzniklo pietní místo, zatímco policie dál vyšetřuje útok, při němž zemřel jeden zaměstnanec a šest lidí utrpělo zranění. Postřelený starosta Jan Machač mezitím popsal detaily útoku.

K útoku došlo v pondělí 19. ledna dopoledne na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Ozbrojený muž, jenž podle policie neměl legálně držené zbraně, nejprve střílel před budovou radnice a následně vnikl dovnitř. Zastřelil jednoho zaměstnance úřadu a zranil dalších šest lidí, mezi nimi tři policisty a starostu města. Po zásahu policie útočník spáchal sebevraždu.

Podle starosty Jana Machače začal útočník střílet už před budovou. První výstřely padly z okna blízkého domu, odkud měl střelec pálit směrem k radnici i na zaparkované auto starosty. „Chtěl jsem ho zastavit, trefil mě dvakrát,“ popsal serveru CNN Prima News chvíle hrůzy starosta. Jedna střela jej zasáhla do nohy, druhá do zad.

I přes svá zranění se snažil zůstat v pohybu a vyhledat bezpečí. Po chvíli se mu podařilo ukrýt v chodbě úřadu, odkud vnímal, že se útočník přesouvá blíž k budově radnice. Další výstřely už mířily mimo něj, zasáhly ale jeho vůz stojící před úřadem. Jeho zdravotní stav zůstává vážný. Má za sebou jednu operaci a další ho čeká.

Vyšetřovatelé zatím vyloučili teroristický či politický motiv. Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy a zabývá se jím i Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli možnému zásahu jedné ze zraněných žen střelou ze služební zbraně. Podle dosavadních informací šlo o vyřizování osobních sporů, okolnosti ale policie dál prověřuje.

