Svědek hororové nehody vlaků s 39 mrtvými: Lidé omdlévali a plakali! Bylo to drsné
Nedělní vlakové neštěstí na jihu Španělska si vyžádalo nejméně 39 lidských životů. Další desítky lidí během nehody utrpěly zranění. Neuvěřitelnou lidskost a solidaritu projevili obyvatelé přilehlé obce, kteří přeživším nabídli útočiště a pomocnou ruku. Příčiny nehody zůstávají nejasné.
K příšerné nehodě došlo v obci Adamuz v Andalusii. O osudové noci promluvil provozní místního centra pro seniory Antonio Pérez (53). Byla to prý úplně obyčejná neděle. Otevřel v osm ráno a po celý den se naplno věnoval své práci. Když se večer chystal zavřít, donesly se k němu novinky o vykolejeném vlaku. Věděl prý jen, že situace je vážná, neznal však žádné podrobnosti.
„Řekl jsem si, že nechám centrum otevřené, jen tak pro jistotu,“ uvedl pro španělský deník El País. Během následujících hodin se z něj stalo epicentrum pro přeživší a rodiny obětí. Postupně se v budově sešlo asi padesát lidí, kteří v centru strávili noc. Antonio celou noc nespal. Pro hosty v průběhu uvařil kávu z více než čtyř kilogramů zrnek.
Musel také utěšovat některé z těch, kteří se dozvěděli o smrti svých milovaných. „Lidé omdlévali a plakali. Bylo to drsné. Doopravdy příšerná noc,“ popsal v pondělí okolo poledne vyčerpaný Antonio. Na pomoc přeživším naštěstí nebyl sám. Místní z obce o zhruba jen čtyřech tisících obyvatel se také aktivně zapojili. Do centra nosili jídlo, nápoje, sladkosti na úlevu od stresu, deky a čisté oblečení. Místo k odpočinku nabídli i promrzlým policistům, kteří se střídali v záchranných pracích.
Pérezovi pomáhali i syn a dcera. Nikomu za služby centra nic neúčtoval. „Všechno se to stalo tak spontánně. Když se stane něco takového, v lidech se probudí dobro a pud pomáhat ostatním,“ uzavřel. Dobrovolníci pomáhali i v nemocnicích.
Ve Španělsku se jedná o nejhorší železniční neštěstí od roku 2013. Podle posledních informací přišlo o život 39 lidí a více než 120 jich bylo zraněno. Čísla se však mohou ještě změnit. Španělský ministr dopravy Óscar Puente srážku označil za extrémně podivnou, příčiny neštěstí nejsou známé. Podle informací českých úřadů vlakem necestoval žádný český občan.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.