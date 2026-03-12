Záhadná smrt v Krkonoších: V penzionu našli mrtvého muže a ženu!
Semilští kriminalisté řeší záhadné úmrtí dvou lidí v krkonošském středisku. V jednom z penzionů v Rokytnici nad Jizerou našli ve čtvrtek ráno mrtvou ženu a muže. Policie zatím nevyloučila žádnou z verzí, přesnou příčinu smrti mají objasnit až nařízené soudní pitvy. Okolnosti tragédie jsou zahaleny tajemstvím.
Semilští kriminalisté vyšetřují smrt ženy a muže, které objevili v jednom z penzionů v krkonošském středisku Rokytnice nad Jizerou. Na webu o tom informovala krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová. K určení příčin úmrtí obou osob byly podle ní nařízeny soudní pitvy.
Nález dvou mrtvých osob v penzionu v Rokytnici nad Jizerou byl podle Sochorové na operační středisko ohlášen v 09:30. „Během prvotního šetření na místě události nebylo zjištěno, že by na jejich smrti měla podíl další osoba,“ doplnila policejní mluvčí.
Okolnosti tragického případu vyšetřují kriminalisté. „Detailnější informace nebudeme v tuto chvíli vzhledem k probíhajícímu šetření a s ohledem na rodiny zemřelých zveřejňovat,“ dodala Sochorová.
