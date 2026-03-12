Skandál ve vsetínské nemocnici: Primář dětského oddělení ordinoval opilý
Šokující incident řeší Vsetínská nemocnice. Primář dětského oddělení měl podle policie ordinovat pod vlivem alkoholu. Rodiče malého pacienta zavolali policisty, kteří u lékaře naměřili více než dvě promile. Nemocnice ho okamžitě postavila mimo službu a případem se zabývá policie.
Když přišli rodiče se svým dítětem na vyšetření, zdálo se jim chování primáře natolik zvláštní, že se rozhodli přivolat policisty. Hlídka následně provedla u lékaře dechovou zkoušku. Ta ukázala více než dvě promile alkoholu, a muž tak musel ordinaci okamžitě opustit.
Na situaci reagovalo vedení nemocnice. „Incident se bohužel udál, lékař je v současné době postaven mimo službu. Přijali jsme interní opatření a v této chvíli řešíme, jaké další pracovněprávní kroky budeme činit,“ uvedl pro CNN Prima News ředitel nemocnice Martin Pavlica.
Slovenský lékař působí ve Vsetíně zhruba tři roky. Do funkce nastoupil poté, co uspěl ve výběrovém řízení. Podle vedení nemocnice jde o zkušeného pediatra a doposud s ním nebyly žádné problémy.
Událostí se nyní zabývají také policisté ze Zlínského kraje. Ti prověřují všechny okolnosti případu a teprve poté rozhodnou o dalším postupu.
