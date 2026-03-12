Skandál ve vsetínské nemocnici: Primář dětského oddělení ordinoval opilý

Primář dětského oddělení ordinoval opilý.
Primář dětského oddělení ordinoval opilý.
Primář dětského oddělení ordinoval opilý.
Primář dětského oddělení ordinoval opilý.
Vsetínská nemocnice
Autor: sgr - 
12. března 2026
14:21

Šokující incident řeší Vsetínská nemocnice. Primář dětského oddělení měl podle policie ordinovat pod vlivem alkoholu. Rodiče malého pacienta zavolali policisty, kteří u lékaře naměřili více než dvě promile. Nemocnice ho okamžitě postavila mimo službu a případem se zabývá policie.

Když přišli rodiče se svým dítětem na vyšetření, zdálo se jim chování primáře natolik zvláštní, že se rozhodli přivolat policisty. Hlídka následně provedla u lékaře dechovou zkoušku. Ta ukázala více než dvě promile alkoholu, a muž tak musel ordinaci okamžitě opustit.

Na situaci reagovalo vedení nemocnice. „Incident se bohužel udál, lékař je v současné době postaven mimo službu. Přijali jsme interní opatření a v této chvíli řešíme, jaké další pracovněprávní kroky budeme činit,“ uvedl pro CNN Prima News ředitel nemocnice Martin Pavlica.

Slovenský lékař působí ve Vsetíně zhruba tři roky. Do funkce nastoupil poté, co uspěl ve výběrovém řízení. Podle vedení nemocnice jde o zkušeného pediatra a doposud s ním nebyly žádné problémy.

Událostí se nyní zabývají také policisté ze Zlínského kraje. Ti prověřují všechny okolnosti případu a teprve poté rozhodnou o dalším postupu.

Video  Primář po konferenci nevypnul kameru... Měl sex se sestřičkou!  - X.com/@Igor12066848
Video se připravuje ...

Primář dětského oddělení ordinoval opilý.
Primář dětského oddělení ordinoval opilý.
Primář dětského oddělení ordinoval opilý.
Primář dětského oddělení ordinoval opilý.
Vsetínská nemocnice

Témata:
dětirodičepromileprimářvyšetřovánípediatrSlovenskodětské oddělenípoliciealkohollékařnemocniceCNN Prima NewsVsetínská nemocnice a.s.Vsetín
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

otto ford rouver ( 12. března 2026 20:34 )

souhlasit semnou nemusíš ?

- ale zjisti si Co je / bylo K.J.D. s.r.o. ve spojitosti s J. Bartoškou !!! 👎

😃 Doktore Kuk

otto ford rouver ( 12. března 2026 20:12 )

vzkaz pro doktora medicíny: 😃

Dr. Skalka / Sanitka 1984 již dlouhodobě do svého skonu NIKOHO normálního - Bohužel neoslnil ba naopak ! 👎

doktormediciny ( 12. března 2026 19:01 )

.Sit venia verbo Dum taciesis philosophus mansiesis.Sit veina verbo...Erare humanum est

otto ford rouver ( 12. března 2026 18:08 )

Píši to proto, aby mezi námi bylo hned jasno. 😃

otto ford rouver ( 12. března 2026 18:06 )

Ano máte pravdu, primář se píše s malým Pérem ve větě, ale mě jako nejvyšší představitel zdravotnického zařízení je důležitá pods*** a vzhledem že je předurčen k vedení daného oddělení jako odborník - NEZAJÍMALY by mě jeho pohnutky k chlastu/ čti opilosti ! 😕

Tak jak píšu - VYHODIL bych jej na hodinu, a nebo chcete obhajovat opilého strojvůdce, který se řítí 140 km rychlostí v Pendolinu na Prahu ? 👎

MUSÍTE být BLÁZEN rádoby Doktore medicíny, a i ta se píše obzvlášť zvlášť.
Neboť se jedná o dvě slova ve Vašem Nicku - když už mě chcete poučovat !

😃 👎

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Mrazivé okolnosti smrti maminky Adamcové: Ta bolest se nedá popsat
Mrazivé okolnosti smrti maminky Adamcové: Ta bolest se nedá popsat
Aha!
Mullet, patka, trvalá: Pět otřesných retro účesů, za které se dodnes trošku stydíme
Mullet, patka, trvalá: Pět otřesných retro účesů, za které se dodnes trošku stydíme
Dáma.cz
David Pastrňák je dvojnásobným tatínkem! Krásnou novinku „propálil“ hokejový klub
David Pastrňák je dvojnásobným tatínkem! Krásnou novinku „propálil“ hokejový klub
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Moje zdraví
Zisk BMW loni kvůli clům a konkurenci v Číně klesl o tři procenta
Zisk BMW loni kvůli clům a konkurenci v Číně klesl o tři procenta
e15
Surovčík ostře k výkonu Sparty: Je to málo. Kdyby všichni měli přístup jako Ševínský...
Surovčík ostře k výkonu Sparty: Je to málo. Kdyby všichni měli přístup jako Ševínský...
iSport
Bartkovský: Macinka se bojí přijít do Reflexu na rozhovor. Proč ale zarazil mluvit dalším diplomatům?
Bartkovský: Macinka se bojí přijít do Reflexu na rozhovor. Proč ale zarazil mluvit dalším diplomatům?
Reflex
Úzkokolejkou do Osoblahy! V obci s pohnutým osudem najdete unikátní židovský hřbitov
Úzkokolejkou do Osoblahy! V obci s pohnutým osudem najdete unikátní židovský hřbitov
Lidé a země