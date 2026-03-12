Žhářský útok na auto jihočeského zastupitele Vebera: Policie dopadla dva podezřelé

12. března 2026
Policie dopadla dvojici mužů podezřelých ze žhářského útoku na auto hlubockého zastupitele Martina Vebera (KDU-ČSL). K požáru došlo na konci února. Kriminalisté pracovali na případu intenzivně a během dvou týdnů podezřelé zadrželi.

Jihočeští kriminalisté oznámili zásadní posun ve vyšetřování žhářského útoku na auto zastupitele Martina Vebera v Hluboké nad Vltavou. Případ z konce února vyvolal velkou pozornost a policie už má konkrétní podezřelé.

„Českobudějovickým kriminalistům se během dvou týdnů podařilo výbornou operativně pátrací činností dopadnout žháře, kteří mají na svědomí požár vozidla,“ potvrdila policejní mluvčí Lenka Krausová.

Kriminalisté obvinili dvojici mužů (28). Podle policie mají mít na svědomí úmyslné zapálení vozidla, při němž vznikla škoda také na dalších zaparkovaných objektech. Vyšetřovatelé oběma mužům sdělili obvinění z trestného činu poškození cizí věci spáchaného formou spolupachatelství. Jeden z nich čelí navíc i obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí. Oba obvinění jsou zatím stíháni na svobodě.

Případ vyvolal rozruch

Žhářský útok se odehrál v noci 24. února. Oheň poškodil také další vozidlo a přívěsný vozík zaparkovaný poblíž. Předběžná škoda byla vyčíslena zhruba na 200 tisíc korun. Sám Veber krátce po incidentu nevyloučil, že za útokem může stát i msta související s jeho veřejnou činností. V minulosti se angažoval například v otázkách výstavby nebo památkové ochrany.

Policie nyní pokračuje ve vyšetřování a prověřuje, co dvojici k útoku vedlo.

