Pokračování mezinárodní ostudy v Brazílii: 4 české kaktusáře už obvinili z pašeráctví!
Kdo jsou muži, o jejichž zadržení v Brazílii píše celý svět? Proč čeští učitelé či inženýr schovávali v ponožkách i plechovkách stovku chráněných kaktusů? Jejich kolegové přišli pro Blesk s obhajobou: chráněné rostlinky prý zachraňovali! Uchrání je to před hrozbu tří let basy? Jsou už totiž obviněni z pašeráctví!
Policie čtveřici zadržela na letišti v Sao Paulu 26. února po příletu z Uruguaye. Našla u nich přes 100 chráněných kaktusů a 198 pytlíčků s více než 2000 semeny! „Byli obviněni z pašování s přitěžující okolností využití letecké dopravy a porušením zákona, který zakazuje odstraňování a přepravu původních druhů,“ sdělila brazilská policie.
Obratem je poslala do vazby. Už jsou z ní ale venku. „Každý zaplatil 85 tisíc kauci. Jsou bez mobilů, které se jim podle úřadů prý ztratily. Vaří si a žijí na ambasádě. Čekají na soud a hrozí jim i tříleté tresty,“ řekl Blesku příbuzný jednoho z nich, Jaroslava V. (77). Jeho choť si prý myslela, že se problém vyřeší pokutou. Když se dozvěděla, co mu hrozí, byla blízko zhroucení.
No, ty kdož si bez viny, hoď kamenem. Nevěřím, že jde o kšeft. Určitě jsou to slušní lidé. Nikomu neublížili, nekamenujte je hned. Radši si zameťte před svým prahem. ;-)