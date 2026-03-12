Pokračování mezinárodní ostudy v Brazílii: 4 české kaktusáře už obvinili z pašeráctví!

4 české kaktusáře obvinili z pašování
4 české kaktusáře obvinili z pašování
Vladimír Š.
Jaroslav V.
Vladimír B.
Autor: Karel Janeček, Jitka Pecharová, Kateřina Moravcová, Matouš Voldřich - 
12. března 2026
05:00

Kdo jsou muži, o jejichž zadržení v Brazílii píše celý svět? Proč čeští učitelé či inženýr schovávali v ponožkách i plechovkách stovku chráněných kaktusů? Jejich kolegové přišli pro Blesk s obhajobou: chráněné rostlinky prý zachraňovali! Uchrání je to před hrozbu tří let basy? Jsou už totiž obviněni z pašeráctví!

Policie čtveřici zadržela na letišti v Sao Paulu 26. února po příletu z Uruguaye. Našla u nich přes 100 chráněných kaktusů a 198 pytlíčků s více než 2000 semeny! „Byli obviněni z pašování s přitěžující okolností využití letecké dopravy a porušením zákona, který zakazuje odstraňování a přepravu původních druhů,“ sdělila brazilská policie.

Obratem je poslala do vazby. Už jsou z ní ale venku. „Každý zaplatil 85 tisíc kauci. Jsou bez mobilů, které se jim podle úřadů prý ztratily. Vaří si a žijí na ambasádě. Čekají na soud a hrozí jim i tříleté tresty,“ řekl Blesku příbuzný jednoho z nich, Jaroslava V. (77). Jeho choť si prý myslela, že se problém vyřeší pokutou. Když se dozvěděla, co mu hrozí, byla blízko zhroucení.

Témata:
kaktuspolicieČeskoBrazílieAmerikagarážHořiceJižní AmerikaplechovkaSão PauloUruguaykaktusy
Zdenka Dušková ( 12. března 2026 13:01 )

No, ty kdož si bez viny, hoď kamenem. Nevěřím, že jde o kšeft. Určitě jsou to slušní lidé. Nikomu neublížili, nekamenujte je hned. Radši si zameťte před svým prahem. ;-)

Richard Vadkerty ( 12. března 2026 10:24 )

Predpokladám, že páni vedeli, že sa jedná o zakázanú činnosť (pašeráctvo). Na druhej strane Brazílcom tam budú len na oštaru. Pravdepodobne vyfasujú mastnú pokutu a ich pustia.

Kesitnarf Satim ( 12. března 2026 10:24 )

Zachránci! A hned hladovci stovky semen !
Vykutálení čecháčci! Prachsproste pašovali!

sakajeva ( 12. března 2026 10:11 )

No jo, ono takové zběratelství, to je vášeň. Ale myslím, že pokud jde o semena, tak asi ničemu neublížili. Soucítím s nimi.

CHRCHEL CHRCHERL ( 12. března 2026 09:53 )

Ale to byli naši občané né vaši Bačo...

Zobrazit celou diskusi
