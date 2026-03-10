Otřesné detaily hororu v Siřemi: Elektrošoky, polévání voskem a hrozba vyvrhnutím vnitřností
Peklo, které si nikdo nechce představit ani v nejhorším hororu. Sadistický kamioňák Karel N. (40) udělal ze své známé sexuální otrokyni, kterou tři měsíce věznil v chlívku u hnoje v Siřemi na Lounsku. Detaily z obžaloby berou dech i zkušeným kriminalistům.
Vše začalo falešným slibem práce, skončilo to ale tříkilovým řetězem u zdi. Mladá žena byla podle obžaloby ve velmi těžké životní situaci. Neměla rodinu a přespávala po známých, proto uvěřila slibu práce a ubytování. Žena musela jíst z psí misky, na krku měla elektrický obojek a místo jména směla říkat jen „Ano, pane“.
„Chcípneš, rozříznu tě a vyvrhnu,“ křičel na ni podle spisu tyran. Doma ji bičoval, poléval horkým voskem, dusil potravinářskou fólií, oholil jí hlavu a dával jí elektrošoky. Do ohavného mučení navíc zatáhl i svou tehdejší přítelkyni s dcerou, které vězeňkyni v době jeho směn za volantem hlídaly.
Server Novinky.cz mezi obviněnými uvádí také partnera jeho nevlastní dcery. Zubožená oběť našla sílu k útěku loni v únoru, kdy využila nepozornosti věznitelů a vyskočila z okna. Teď se ukazuje, že Karel N. není žádný nováček. V minulosti málem uškrtil a utopil dvě partnerky. Bestii nyní hrozí dvanáct let, jeho kumpáni jsou zatím ostudně na svobodě.
Dům hrůzy
Objekt v Siřemi sloužil jako soukromé mučicí doupě, kde se odehrávaly ty nejhorší zvrácenosti pod nosem sousedů. Ti přitom o ničem netušili, protože tyran navenek působil jako úplně normální a spořádaný člověk.
Soudcovský omyl
Karel N. už jednou za brutální znásilnění seděl, ale soud ho tehdy pustil na podmínku jako „slušného člověka“. Nejvyšší soud nedávno potvrdil, že to byla fatální chyba, která stála další nevinnou ženu měsíce krutého utrpení.
Spoutaná v chlívku
Oběť trávila mrazivé noci v chlívku na dvoře, kde byla nahá a připoutaná řetězem k železnému oku ve zdi. K jídlu dostávala jen to, co jí komplicové hodili do špinavých psích misek, zatímco hlavní tyran brázdil Evropu kamionem. Brutální zacházení na ženě zanechalo vážné následky.
Soud v květnu
Karel N. stane před senátem u Krajského soudu v Ústí nad Labem 21. května 2026. Jednání je předběžně nařízeno na 4 dny.
Co má za sebou?
- 2015: Tehdejší partnerku věšel na hák u vchodových dveří. Pokud by nestála na špičkách, hrozilo jí, že se oběsí nebo se na hák nabodne rozkrokem. Nechal ji tam viset i několik hodin, když se pokusila o útěk.
- 2019: Další přítelkyni nutil k orálnímu sexu pod vodou v napuštěné vaně. Držel jí hlavu silou pod hladinou tak dlouho, až se topila a marně bojovala o vzduch. Při sexu ji také škrtil do bezvědomí.
- 2021: Za další znásilnění byl odsouzen ke třem letům natvrdo, ale krajský soud mu trest nepochopitelně změnil na podmínku. Právě během této podmínky pak spáchal to současné zvěrstvo v Siřemi.
12 měsíců je výsměch všem, vždyť ji skoro zabil a příště se mu to určitě podaří..ten patří zlikvidovat než opravdu někoho zabije.