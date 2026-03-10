Otřesné detaily hororu v Siřemi: Elektrošoky, polévání voskem a hrozba vyvrhnutím vnitřností

Sadista věznil ženu na řetězu, čeká ho soud
Tyranovi Karlu N. (40) hrozí až 12letý trest
Snímek z tábora z roku 2014
Autor: Michal I. Volf, sgr 
10. března 2026
16:55

Peklo, které si nikdo nechce představit ani v nejhorším hororu. Sadistický kamioňák Karel N. (40) udělal ze své známé sexuální otrokyni, kterou tři měsíce věznil v chlívku u hnoje v Siřemi na Lounsku. Detaily z obžaloby berou dech i zkušeným kriminalistům.

Vše začalo falešným slibem práce, skončilo to ale tříkilovým řetězem u zdi. Mladá žena byla podle obžaloby ve velmi těžké životní situaci. Neměla rodinu a přespávala po známých, proto uvěřila slibu práce a ubytování. Žena musela jíst z psí misky, na krku měla elektrický obojek a místo jména směla říkat jen „Ano, pane“.

„Chcípneš, rozříznu tě a vyvrhnu,“ křičel na ni podle spisu tyran. Doma ji bičoval, poléval horkým voskem, dusil potravinářskou fólií, oholil jí hlavu a dával jí elektrošoky. Do ohavného mučení navíc zatáhl i svou tehdejší přítelkyni s dcerou, které vězeňkyni v době jeho směn za volantem hlídaly.

Server Novinky.cz mezi obviněnými uvádí také partnera jeho nevlastní dcery. Zubožená oběť našla sílu k útěku loni v únoru, kdy využila nepozornosti věznitelů a vyskočila z okna. Teď se ukazuje, že Karel N. není žádný nováček. V minulosti málem uškrtil a utopil dvě partnerky. Bestii nyní hrozí dvanáct let, jeho kumpáni jsou zatím ostudně na svobodě.

Dům hrůzy

Objekt v Siřemi sloužil jako soukromé mučicí doupě, kde se odehrávaly ty nejhorší zvrácenosti pod nosem sousedů. Ti přitom o ničem netušili, protože tyran navenek působil jako úplně normální a spořádaný člověk.

Soudcovský omyl

Karel N. už jednou za brutální znásilnění seděl, ale soud ho tehdy pustil na podmínku jako „slušného člověka“. Nejvyšší soud nedávno potvrdil, že to byla fatální chyba, která stála další nevinnou ženu měsíce krutého utrpení.

Spoutaná v chlívku

Oběť trávila mrazivé noci v chlívku na dvoře, kde byla nahá a připoutaná řetězem k železnému oku ve zdi. K jídlu dostávala jen to, co jí komplicové hodili do špinavých psích misek, zatímco hlavní tyran brázdil Evropu kamionem. Brutální zacházení na ženě zanechalo vážné následky.

Soud v květnu

Karel N. stane před senátem u Krajského soudu v Ústí nad Labem 21. května 2026. Jednání je předběžně nařízeno na 4 dny.

Co má za sebou?

  • 2015: Tehdejší partnerku věšel na hák u vchodových dveří. Pokud by nestála na špičkách, hrozilo jí, že se oběsí nebo se na hák nabodne rozkrokem. Nechal ji tam viset i několik hodin, když se pokusila o útěk.
  • 2019: Další přítelkyni nutil k orálnímu sexu pod vodou v napuštěné vaně. Držel jí hlavu silou pod hladinou tak dlouho, až se topila a marně bojovala o vzduch. Při sexu ji také škrtil do bezvědomí.
  • 2021: Za další znásilnění byl odsouzen ke třem letům natvrdo, ale krajský soud mu trest nepochopitelně změnil na podmínku. Právě během této podmínky pak spáchal to současné zvěrstvo v Siřemi.

Uživatel_6254120 ( 11. března 2026 19:57 )

12 měsíců je výsměch všem, vždyť ji skoro zabil a příště se mu to určitě podaří..ten patří zlikvidovat než opravdu někoho zabije.

smeagol ( 11. března 2026 00:20 )

Moc bych mu prala fajn spoluvezne v cele a hodne spokojenych zazitku pri ohybani se pro mydlo ve sprchach. Smejd odporny.

zbožňuju Dior ( 10. března 2026 23:41 )

Tvl 😁

Herr Najz ( 10. března 2026 22:31 )

Kája měl z toho porna dobře hrábnuto... No dejte ho na 3 měsíce na hraní nějaký domině a ona ho vyléčí

Bleskoska ( 10. března 2026 21:02 )

Zkušení kriminalisti jsou z těch příběhů na hadry, ale soudce to ohodnotí jako nevýznamný exces. Neuvěřitelné. Tedy uvěřitelné jen potud, pokud soudce je stejně úchylný a příběhy se mu líbily jakožto zajímavé zpestření sexuálního života. A ty příbuzné, ty teda nechápu. Nedělali to ze stracu, protože stačilo frahera udat, když nebyl na místě, a bylo by vyřešeno. Oni spolupracovali pro svou zábavu a potěšení. Rodinka k pohledání, no taková hodně nenormální ovšem. Ta poslední utekla hrobníkovi z lopaty, to je jisté, ta se z toho už nikdy nevzpamatuje. Zajímalo by mne, jestli jí nějak naše společnost pomůže, nebo jen pomáháme toulavým kočkám a opuštěným psům. Ta totiž asi nebude s to se o sebe postarat, bez příbuzných či přátel, nikdo ji nehledal, nikomu nechyběla, bez finančních zdrojů, bez bydliště, bez azylu...

Zobrazit celou diskusi
