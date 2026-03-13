Dohra zmizení a vraždy malého Fabianka (†8): Ubodala ho ex jeho otce?! Padla obžaloba

Fabian (†8) zemřel násilnou smrtí.
Místo nálezu těla Fabiana (†8), našla ho bývalá přítelkyně jeho táty.
13. března 2026
05:00

Celé Německo před pěti měsíci sledovalo zoufalé pátrání po malém Fabianovi z Güstrowa. Chlapec zmizel z bytu matky a o čtyři dny později našli kriminalisté u rybníka jeho částečně ohořelé tělo. Teď přišel zásadní posun, prokuratura obžalovala bývalou partnerku jeho otce, která podle vyšetřovatelů chlapce vylákala z domu a zavraždila.

Fabian zmizel 10. října přímo ze svého domu. Ten den nešel do školy, protože se necítil dobře a po domluvě s matkou nešel do školy. Večer ho matka nahlásila jako pohřešovaného. Policie spustila rozsáhlé pátrání. Do hledání se zapojili kriminalisté, dobrovolníci i policejní psi. O čtyři dny později přišel šok. U rybníka poblíž obce Klein Upahl bylo nalezeno tělo dítěte. Na místo policii upozornila právě obžalovaná, jež podle svých slov na tělo narazila náhodou při procházce. Tělo bylo částečně spálené.

Nyní německá média oznámila zásadní posun. Po pěti měsících vyšetřování podalo státní zastupitelství obžalobu na bývalou partnerku Fabianova otce. Žena (29) rodinu dobře znala a právě to podle vyšetřovatelů vysvětluje, proč s ní chlapec bez obav odešel.

Ze závěrů policie vyplývá, že Gina H. chlapce vylákala z bytu pod záminkou společné jízdy autem. Následně ho odvezla k obci Klein Upahl a pěšky s ním došla k rybníku. Právě tam zaútočila na dítě nožem. Fabian utrpěl nejméně šest bodných ran do horní části těla. Po činu měla obviněná tělo zapálit pomocí hořlavé látky, aby zničila důkazy. Policie nakonec ženu zadržela 6. listopadu.

Pokud soud obžalobu přijme, případem se bude zabývat zemský soud v Rostocku. Hlavní líčení musí začít nejpozději na začátku května. Podle německého práva totiž nesmí vazba bez zahájení procesu přesáhnout šest měsíců.

