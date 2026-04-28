Hazard na přejezdu v Pardubicích: Kamion zůstal zaklíněný mezi závorami
Neuvěřitelnou dávkou ignorance se projevil řidič kamionu v Pardubicích. Ten se rozhodl na přejezdu ignorovat červené výstražné zařízení a uvízl mezi závorami. Jen díky obrovskému štěstí neskončila celá událost tragicky.
Dramatická událost se stala v neděli odpoledne. Řidič kamionu vjel na koleje ve chvíli, kdy už blikala výstraha a svítila červená. Po chvíli se pomalu spustily závory, řidič zpanikařil a zastavil tak nešťastně, že ho závora uvěznila na přejezdu. I když se snažil couvnout a kabinu dostal z kolejí, přívěs zůstal uvězněný. Pár vteřin na to kolem prosvištěla vlaková souprava Railjet a kamion těsně minula.
Správa železnic šokující video zveřejnila pro výstrahu na svých facebookových stránkách a vyzývá řidiče, aby zbytečně neriskovali. „Na přejezd nikdy nevjíždějte, pokud si nejste jistí, že ho včas opustíte. Když už na kolejích uvíznete, neváhejte, závoru proražte a okamžitě vyjeďte,“ upozornila.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.