Tři Češky v Tatrách zasáhl blesk: Děsivé detaily

Ilustrační foto: Vysoké Tatry
Ilustrační foto: Vysoké Tatry  (Autor: Profimedia)
Autor: Kamil Morávek - 
30. června 2026
18:52

Trojice českých turistek prožila v úterý odpoledne krušné chvíle. Při výstupu na vrcholek Kráľova hoľa je zastihla silná bouře. Následně do nich měl udeřit výboj. 

Bouře české turistky zastihla zhruba ve výšce 1750 metrů nad mořem. Horská služba uvedla, že se ženy nejprve na tísňové lince ptají, kudy k nejbližšímu úkrytu. O pomoc zprvu nežádaly.

Po chvilce však na tísňovou linku horských záchranářů přišel druhý telefonát. A tentokrát již byla pomoc namístě. „Kontaktovaly nás s tím, že jedna z členek skupiny pociťuje silné nevolnosti a intenzivní pálení a brnění ruky,“ napsala slovenská Horská služba.

Hrozila další bouřková činnost, a tak bylo klíčové, aby se trojice rychle dostala na nižší bod. K tomu jim naštěstí pomohl silniční pracovník, který je odvezl na turistickou chatu. Na místo dorazili záchranáři, vyšetřili ženu s nevolnostmi a následně všechny tři transportovali do nemocnice k dalším vyšetřením.

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Skupinku Čechů musela z pohoří Prenj v Bosně a Hercegovině zachraňovat horská služba.
Zdroj: Horská služba Prenj

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Kamil Morávek
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