Pod Everestem se srazily vrtulníky! Jeden člověk nepřežil

Srážka helikoptér na Mount Everestu
Srážka helikoptér na Mount Everestu
Srážka helikoptér na Mount Everestu
Srážka helikoptér na Mount Everestu
Srážka helikoptér na Mount Everestu
Autor: Kamil Morávek - 
3. listopadu 2026
11:44

U nejvyšší hory světa došlo k děsivé letecké nehodě. U Mount Everestu se v úterý srazily dva vrtulníky. Několik lidí utrpělo zranění a jeden člověk zemřel. Ke srážce došlo v nadmořské výšce 4200  metrů.

K nehodě u nejvyšší hory světa došlo v moment, kdy se oba stroje pokusily přistát. Během toho do sebe narazily a zřítily se na zem. Úřady podle stanice Aljazeera potvrxily, že na místě zemřel jeden člověk z Indie. Piloti z Nepálu a Nového Zélandu utrpěli zranění.

Proč přesně ke kolizi došlo není zatím jisté. Její záznam se ale ihned objevil na sociálních sítích.

Ilustrační foto
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Srážka helikoptér na Mount Everestu
Srážka helikoptér na Mount Everestu
Srážka helikoptér na Mount Everestu
Srážka helikoptér na Mount Everestu
Srážka helikoptér na Mount Everestu

Témata:
smrtsmrtelná nehodaMount Everestletecká nehodanehodazraněnívrtulník
Kamil Morávek
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