Pod Everestem se srazily vrtulníky! Jeden člověk nepřežil
U nejvyšší hory světa došlo k děsivé letecké nehodě. U Mount Everestu se v úterý srazily dva vrtulníky. Několik lidí utrpělo zranění a jeden člověk zemřel. Ke srážce došlo v nadmořské výšce 4200 metrů.
K nehodě u nejvyšší hory světa došlo v moment, kdy se oba stroje pokusily přistát. Během toho do sebe narazily a zřítily se na zem. Úřady podle stanice Aljazeera potvrxily, že na místě zemřel jeden člověk z Indie. Piloti z Nepálu a Nového Zélandu utrpěli zranění.
Proč přesně ke kolizi došlo není zatím jisté. Její záznam se ale ihned objevil na sociálních sítích.
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