Šílené záběry z letiště: Pilot trefil policejní vrtulník
Pilot malého letadla Cessna 150 ve středu zahynul při srážce s vrtulníkem státní policie poblíž přistávací dráhy na malém letišti v obci Carlisle v Pensylvánii. Oba policisté na palubě vrtulníku nehodu přežili, uvedly místní úřady.
Letadlo přistávalo na dráze a narazilo do vrtulníku, který zrovna nad zemí prováděl cvičení, uvedl na tiskové konferenci podplukovník George Bivens, který je úřadujícím policejním komisařem státu. „Tím, že to byla velmi prudká srážka, chci říct, že letadlo se rozbilo na mnoho kusů,“ uvedl Bivens s tím, že vyšetřování ověří, zda byl pilot jediným člověkem na palubě dvoumístného letounu.
Incident vyšetřuje Federální úřad pro letectví (FAA) spolu s Národním úřadem pro bezpečnost v dopravě (NTSB). Tyto úřady uvedly, že ke srážce došlo ve vzduchu. Státní policie neupřesnila, zda se letadlo pohybovalo nad zemí, uvedla AP.
Vrtulník podle Bivense přišel o rotor a ocasní trup a zřítil se na bok. Oba piloti byli po nehodě ve stroji uvězněni, dokud se jednomu z nich nepodařilo dostat ven oknem, načež pomohl kolegovi. Piloti jsou členy elitní letecké jednotky státní policie a podle úřadů jsou ve stabilním stavu.
„Dnes večer to mohlo dopadnout mnohem hůř. Dnešní večer mohl být mnohem tragičtější pro naši státní policejní rodinu,“ uvedl guvernér Josh Shapiro. Úřady zatím nezveřejnily identitu zesnulého pilota cessny, nejprve informují jeho rodinu.
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