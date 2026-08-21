Šílené záběry z letiště: Pilot trefil policejní vrtulník

Na letišti v Carlisle v USA zemřel pilot malého letadla po srážce s policejním vrtulníkem.
Na letišti v Carlisle v USA zemřel pilot malého letadla po srážce s policejním vrtulníkem.
Helikoptéra zrovna z letiště vzlétala.
Helikoptéra zrovna z letiště vzlétala.
Malé letadlo se snažilo přistát, trefilo se však přímo do vrtulníku.
Autor: ČTK - 
21. srpna 2026
14:45

Pilot malého letadla Cessna 150 ve středu zahynul při srážce s vrtulníkem státní policie poblíž přistávací dráhy na malém letišti v obci Carlisle v Pensylvánii. Oba policisté na palubě vrtulníku nehodu přežili, uvedly místní úřady.

Letadlo přistávalo na dráze a narazilo do vrtulníku, který zrovna nad zemí prováděl cvičení, uvedl na tiskové konferenci podplukovník George Bivens, který je úřadujícím policejním komisařem státu. „Tím, že to byla velmi prudká srážka, chci říct, že letadlo se rozbilo na mnoho kusů,“ uvedl Bivens s tím, že vyšetřování ověří, zda byl pilot jediným člověkem na palubě dvoumístného letounu.

Video se připravuje ...
Pilot malého letadla nepřežil srážku s policejní helikoptérou.
Zdroj: X.com

Incident vyšetřuje Federální úřad pro letectví (FAA) spolu s Národním úřadem pro bezpečnost v dopravě (NTSB). Tyto úřady uvedly, že ke srážce došlo ve vzduchu. Státní policie neupřesnila, zda se letadlo pohybovalo nad zemí, uvedla AP.

Vrtulník podle Bivense přišel o rotor a ocasní trup a zřítil se na bok. Oba piloti byli po nehodě ve stroji uvězněni, dokud se jednomu z nich nepodařilo dostat ven oknem, načež pomohl kolegovi. Piloti jsou členy elitní letecké jednotky státní policie a podle úřadů jsou ve stabilním stavu.

„Dnes večer to mohlo dopadnout mnohem hůř. Dnešní večer mohl být mnohem tragičtější pro naši státní policejní rodinu,“ uvedl guvernér Josh Shapiro. Úřady zatím nezveřejnily identitu zesnulého pilota cessny, nejprve informují jeho rodinu.

Na letišti v Carlisle v USA zemřel pilot malého letadla po srážce s policejním vrtulníkem.
Na letišti v Carlisle v USA zemřel pilot malého letadla po srážce s policejním vrtulníkem.
Helikoptéra zrovna z letiště vzlétala.
Helikoptéra zrovna z letiště vzlétala.
Malé letadlo se snažilo přistát, trefilo se však přímo do vrtulníku.

Témata:
smrtsmrtelná nehodaletecká nehodaUSAletištěPensylvániestátní policienehodavzletová a přistávací dráhavrtulníkCarlisleCessna 150
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Přiznání Štefana Margity: Hanička umírala ve lži!
Přiznání Štefana Margity: Hanička umírala ve lži!
Aha!
Jste na dovolené, ale v hlavě pořád v kanceláři? Proč neumíme vypnout a jak si dovolenou konečně užít?
Jste na dovolené, ale v hlavě pořád v kanceláři? Proč neumíme vypnout a jak si dovolenou konečně užít?
Dáma
Velká naděje pro siamská dvojčata ze Slovenska. Holčičky spojené pánví oddělí špičkoví lékaři v zahraničí
Velká naděje pro siamská dvojčata ze Slovenska. Holčičky spojené pánví oddělí špičkoví lékaři v zahraničí
Maminka
F1 je nový fashion week! Jak nosit barvy oblíbeného týmu a přitom zůstat šik
F1 je nový fashion week! Jak nosit barvy oblíbeného týmu a přitom zůstat šik
Ženy
Poporodní deprese: Jaké ženy jsou k ní náchylné? A jak se liší od „baby blues“?
Poporodní deprese: Jaké ženy jsou k ní náchylné? A jak se liší od „baby blues“?
Moje zdraví
Fio banka láká na vyšší úroky. Sazby navýšila na obou spořicích účtech
Fio banka láká na vyšší úroky. Sazby navýšila na obou spořicích účtech
e15
Hyský končí v Plzni! Projev neodpovídá našim ambicím, řekl Šádek. Nástupce se řeší
Hyský končí v Plzni! Projev neodpovídá našim ambicím, řekl Šádek. Nástupce se řeší
iSport
Plastiky, zuřivé fanynky a armádní dril: Adam Mišík ukazuje temnou tvář K-popu. Vyskočí Lucie Bílá z dortu?
Plastiky, zuřivé fanynky a armádní dril: Adam Mišík ukazuje temnou tvář K-popu. Vyskočí Lucie Bílá z dortu?
Reflex
Džibutsko: Země, kde se Afrika trhá vedví a žraloci velrybí plavou jen kousek od vás
Džibutsko: Země, kde se Afrika trhá vedví a žraloci velrybí plavou jen kousek od vás
Lidé a země