Na Aljašce se zřítilo letadlo: Na palubě bylo osm lidí

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Reprofoto Youtube)
Autor: ČTK - 
21. srpna 2026
06:25

Na Aljašce havarovalo letadlo se dvěma piloty a šesti cestujícími na palubě, informovala agentura AP. Jejich osud zatím není znám, v oblasti začalo pátrání po troskách stroje a záchranná akce.

Charterový let odstartoval z Anchorage celkem s osmi lidmi na palubě a havaroval ve čtvrtek odpoledne místního času (po dnešní půlnoci SELČ) poblíž mysu Cape Newenham v odlehlé oblasti západní Aljašky, uvedl šéf aljašské odbočky Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) Clint Johnson.

Podrobnosti hodlá úřad sdělit, až budou jasné výsledky záchranné operace, doplnila AP.

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Témata:
nehodaletadlopád letadlaUSAAljaškaAnchorageClint Johnson
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