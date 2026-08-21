Na Aljašce se zřítilo letadlo: Na palubě bylo osm lidí
Na Aljašce havarovalo letadlo se dvěma piloty a šesti cestujícími na palubě, informovala agentura AP. Jejich osud zatím není znám, v oblasti začalo pátrání po troskách stroje a záchranná akce.
Charterový let odstartoval z Anchorage celkem s osmi lidmi na palubě a havaroval ve čtvrtek odpoledne místního času (po dnešní půlnoci SELČ) poblíž mysu Cape Newenham v odlehlé oblasti západní Aljašky, uvedl šéf aljašské odbočky Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) Clint Johnson.
Podrobnosti hodlá úřad sdělit, až budou jasné výsledky záchranné operace, doplnila AP.
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