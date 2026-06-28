11 mrtvých po pádu malého letadla: Posádka se chystala na seskok padákem

Letoun Pilatus - Ilustrační foto
Letoun Pilatus - Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
28. června 2026
14:08

Jedenáct lidí v neděli přišlo o život při pádu malého letadla v Tomblaine na předměstí Nancy na severovýchodě Francie, píší tiskové agentury s odvoláním na prefekturu departementu Meurthe-et-Moselle. Na místo neštěstí míří francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. Letoun dopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně, informuje deník L'Est Républicain. Přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem.

K nehodě došlo nedaleko letiště Nancy-Essey. O život přišel pilot, pět účastníku kurzu parašutismu a pět instruktorů, uvedla podle agentury Reuters prefektura. Letadlo patřilo škole parašutismu. Podle L'Est Républicain se jedná o letoun Pilatus, stroj často využívaný k seskokům padákem, s registrací v Německu.

Policie po nehodě uzavřela ulici Salvadora Allendeho v Tomblaine, aby na místo umožnila rychlý přístup záchranným složkám. V důsledku havárie došlo v oblasti k rozsáhlému výpadku elektřiny. Příjezd Nuňeze na místo se očekává kolem 16:30.

„Jela jsem nakoupit do (obchodu) Auchan, když jsem najednou viděla, jak se řítí k zemi a havaruje,“ řekla L'Est Républicain svědkyně incidentu, který se odehrál kolem 11:00 dopoledne.

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Pilot na leteckém dni na jihu Francie nepřežil pád svého letadla (srpen 2024)
Zdroj: X.com/Maxime Govare

Témata:
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