Pád letadla ve Francii: Zemřel muž, který stál u zrodu série Assassin’s Creed

Pád letadla ve Francii, zemřel spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft.
Pád letadla ve Francii, zemřel spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft.
Pád letadla ve Francii, zemřel spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft.
Pád letadla ve Francii, zemřel spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft.
Pád letadla ve Francii, zemřel spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft.
Autor: Štepánka Grofová - 
21. června 2026
15:45

Při pádu malého dvoumotorového letounu u přímořského města La Baule na západě Francie zemřeli dva lidé. Mezi oběťmi je Claude Guillemot, spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft, známé mimo jiné sérií Assassin’s Creed.

K neštěstí došlo v pátek 20. června 2026 odpoledne, kdy letadlo startovalo z Rennes a mířilo do oblasti La Baule. Na palubě byl kromě Guillemota také instruktor létání z Rennes. 

Stroj se zřítil v blízkosti letiště La Baule. Letoun dopadl na pole s obilím. Podle francouzského deníku Le Figaro byl v době pádu v relativní blízkosti přistávací dráhy, ale mimo samotnou přistávací osu.

Po dopadu část letounu začala hořet a záchranáři už oběma mužům nedokázali pomoci. Místní úřady uvedly, že letoun provedl v závěrečné fázi letu nečekanou zatáčku a následně narazil do země. Přesná příčina nehody je předmětem vyšetřování.

Claude Guillemot patřil mezi klíčové osobnosti firmy Ubisoft, kterou v roce 1986 založil společně se svými bratry v Bretani. Společnost se postupně zařadila mezi největší vydavatele videoher na světě a stála za úspěšnými značkami jako Assassin’s Creed, Far Cry nebo Raving Rabbids. Guillemot působil i ve vedení firmy a podílel se na jejím strategickém řízení.

Pád letadla ve Francii, zemřel spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft.
Pád letadla ve Francii, zemřel spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft.
Pád letadla ve Francii, zemřel spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft.
Pád letadla ve Francii, zemřel spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft.
Pád letadla ve Francii, zemřel spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft.

Témata:
smrtpád letadlaspoluzakladatelFrancieBretaňRennesAssassin’s CreedClaude GuillemotUbisoftFar Cry
Štepánka Grofová
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