Pád letadla ve Francii: Zemřel muž, který stál u zrodu série Assassin’s Creed
Při pádu malého dvoumotorového letounu u přímořského města La Baule na západě Francie zemřeli dva lidé. Mezi oběťmi je Claude Guillemot, spoluzakladatel herní společnosti Ubisoft, známé mimo jiné sérií Assassin’s Creed.
K neštěstí došlo v pátek 20. června 2026 odpoledne, kdy letadlo startovalo z Rennes a mířilo do oblasti La Baule. Na palubě byl kromě Guillemota také instruktor létání z Rennes.
Stroj se zřítil v blízkosti letiště La Baule. Letoun dopadl na pole s obilím. Podle francouzského deníku Le Figaro byl v době pádu v relativní blízkosti přistávací dráhy, ale mimo samotnou přistávací osu.
Po dopadu část letounu začala hořet a záchranáři už oběma mužům nedokázali pomoci. Místní úřady uvedly, že letoun provedl v závěrečné fázi letu nečekanou zatáčku a následně narazil do země. Přesná příčina nehody je předmětem vyšetřování.
Claude Guillemot patřil mezi klíčové osobnosti firmy Ubisoft, kterou v roce 1986 založil společně se svými bratry v Bretani. Společnost se postupně zařadila mezi největší vydavatele videoher na světě a stála za úspěšnými značkami jako Assassin’s Creed, Far Cry nebo Raving Rabbids. Guillemot působil i ve vedení firmy a podílel se na jejím strategickém řízení.
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