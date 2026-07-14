Manželka pasažéra málem vysátého podtlakem z letadla: Jestli zemřeme, tak spolu!

Ljubiša přežil díky manželce.
Ljubiša přežil díky manželce.
Díky pohotové reakci manželky Svetlany je Ljubiša naživu.
Díky pohotové reakci manželky Svetlany je Ljubiša naživu.
Díky pohotové reakci manželky Svetlany je Ljubiša naživu.
Autor: Andrea Vídeňská - 
14. července 2026
19:42

Cestující Ryanairu zažili ve výšce téměř šesti kilometrů chvíle hrůzy. Po proražení okénka začal tlak vysávat srbského pasažéra Ljubišu Karoviće ven z kabiny. Zachránil ho bezpečnostní pás a pohotová reakce manželky Svetlany. Ta ho držela za nohy až do nouzového přistání.

Pocity děsu a paniky zažili cestující v letadle Ryanair. Ve výšce téměř šesti kilometrů se na palubě letadla ozvala ohlušující rána. Pak vypuklo peklo.

Krůček od smrti

Srbský turista Ljubiša Karović (61) seděl u okénka v letadle, které mířilo z řecké Soluně do německého Memmingenu. Krátce po startu měly části poškozeného motoru prorazit okénko přímo vedle něj, informuje deník The Sun. Sklo se roztříštilo. Kabinou projel prudký pokles tlaku. Muž se najednou ocitl tváří tvář smrti. Síla vzduchu ho začala táhnout ven z letadla. Hlava a horní část těla visely ven a od jisté smrti ho dělil jen bezpečnostní pás. V tu chvíli naštěstí zachovala chladnou hlavu manželka Svetlana. Bez váhání se vrhla k němu a pevně ho sevřela za nohy. „Jestli zemřeme, zemřeme spolu,“ problesklo jí hlavou.

Žena s vypětím všech sil bojovala proti fyzikálním zákonům. Držela manželovy nohy, zatímco obrovský tlak ho táhl ven z letadla. Kolem ní panikařili vyděšení cestující. Z přihrádek nad hlavami se spustily kyslíkové masky a pilot opakovaně hlásil nouzový stav. Drama pokračovalo několik nekonečných minut. K zoufalému zápasu se přidali další cestující. Muž a žena pomohli Svetlaně udržet Ljubišu, dokud se jim společnými silami nepodařilo vtáhnout ho zpět do bezpečí kabiny.

Vážná zranění

Letadlo se následně otočilo a zamířilo zpět do Soluně, kde nouzově přistálo. Ljubiša přežil, ale z nehody si odnesl vážná zranění a traumatický zážitek do konce života. Utrpěl poranění ruky, popáleniny a těžký šok. Navíc si na samotný děsivý okamžik vůbec nepamatuje. „Pro mě je nejdůležitější, že žije. Je vážně zraněný a v šoku. Má velmi poraněnou ruku a také popáleniny. Nedokáže komunikovat a celou událost si nepamatuje,“ popsala příšerný stav Ljubiši manželka. Podle svědků pilot po přistání plakal.

Ljubiša přežil díky manželce.
Ljubiša přežil díky manželce.
Díky pohotové reakci manželky Svetlany je Ljubiša naživu.
Díky pohotové reakci manželky Svetlany je Ljubiša naživu.
Díky pohotové reakci manželky Svetlany je Ljubiša naživu.

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Boeingu se cestou z Řecka rozbilo okénko: Pasažéra málem vysál podtlak!
Zdroj: x.com

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Andrea Vídeňská
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