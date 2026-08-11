Při nehodě letadla zemřel Filip se synem (†4): Promluvil zdrcený kamarád

Tragická nehoda vyhlídkového letu si vyžádala tři lidské životy.
Tragická nehoda vyhlídkového letu si vyžádala tři lidské životy.
Tragická nehoda vyhlídkového letu si vyžádala tři lidské životy.
Tragická nehoda vyhlídkového letu si vyžádala tři lidské životy.
Tragická nehoda vyhlídkového letu si vyžádala tři lidské životy.
Autor: Andrea Vídeňská - 
11. srpna 2026
05:00

Tragédie u slovenské Očové si vyžádala tři životy. Při pádu vyhlídkového letadla zemřel pilot Dušan P., Filip a jeho malý syn. Okolnosti havárie nyní vyšetřují odborníci a objevily se také otázky kolem pilotových oprávnění. Zdrcení blízcí vzpomínají na Filipa. 

Obrovská tragédie u slovenské obce Očová připravila o život pilota Dušana P. (†48) a dva pasažéry. Ti 2. srpna nasedli do čtyřmístné Cessny 172 Skyhawk. Vyhlídkový let, který měl být příjemným zážitkem, se krátce před návratem změnil v neštěstí. Letadlo se dostalo do problémů, zamířilo nízko nad střechy domů a následně se zřítilo jen několik stovek metrů od letiště do areálu místního družstva. Jak okomentoval deník Plus jeden deň, po nárazu vypukl požár.

Slova blízkých

Dušan spolu s Filipem (†38) a jeho synem (†4) havárii nepřežili. Okolnosti pádu nyní vyšetřují odborníci. Po tragédii se začaly objevovat také pochybnosti ohledně pilotových oprávnění.

Na zesnulého Filipa vzpomínají jeho kolegové a přátelé s velkým smutkem. Kamarád Kamil si ještě krátce před tragédií přečetl vtipnou SMS od Filipa a zasmál se jí. „Dnes už bych dal cokoliv za to, aby mi od něj přišla ještě jedna,“ přiznal zdrceně pro deník Nový čas. Filip byl člověk, který dokázal spojovat ostatní a kterého považoval za součást své vlastní rodiny. „Byl součástí naší rodiny. Budeš nám všem velmi chybět. Odpočívejte spolu se synem, kamaráde,“ vzkázal Kamil.

Tragická nehoda vyhlídkového letu si vyžádala tři lidské životy.
Tragická nehoda vyhlídkového letu si vyžádala tři lidské životy.
Tragická nehoda vyhlídkového letu si vyžádala tři lidské životy.
Tragická nehoda vyhlídkového letu si vyžádala tři lidské životy.
Tragická nehoda vyhlídkového letu si vyžádala tři lidské životy.

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Pád letadla DHL: Letoun se zřítil na dům ve Vilniusu.
Zdroj: reprofoto X

Témata:
požárpilotletadlosmrtelná nehodapád letadlasmrt dítěteSlovenskovyhlídkový letCessna 172Očovánehoda
Andrea Vídeňská
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