Při nehodě letadla zemřel Filip se synem (†4): Promluvil zdrcený kamarád
Tragédie u slovenské Očové si vyžádala tři životy. Při pádu vyhlídkového letadla zemřel pilot Dušan P., Filip a jeho malý syn. Okolnosti havárie nyní vyšetřují odborníci a objevily se také otázky kolem pilotových oprávnění. Zdrcení blízcí vzpomínají na Filipa.
Obrovská tragédie u slovenské obce Očová připravila o život pilota Dušana P. (†48) a dva pasažéry. Ti 2. srpna nasedli do čtyřmístné Cessny 172 Skyhawk. Vyhlídkový let, který měl být příjemným zážitkem, se krátce před návratem změnil v neštěstí. Letadlo se dostalo do problémů, zamířilo nízko nad střechy domů a následně se zřítilo jen několik stovek metrů od letiště do areálu místního družstva. Jak okomentoval deník Plus jeden deň, po nárazu vypukl požár.
Slova blízkých
Dušan spolu s Filipem (†38) a jeho synem (†4) havárii nepřežili. Okolnosti pádu nyní vyšetřují odborníci. Po tragédii se začaly objevovat také pochybnosti ohledně pilotových oprávnění.
Na zesnulého Filipa vzpomínají jeho kolegové a přátelé s velkým smutkem. Kamarád Kamil si ještě krátce před tragédií přečetl vtipnou SMS od Filipa a zasmál se jí. „Dnes už bych dal cokoliv za to, aby mi od něj přišla ještě jedna,“ přiznal zdrceně pro deník Nový čas. Filip byl člověk, který dokázal spojovat ostatní a kterého považoval za součást své vlastní rodiny. „Byl součástí naší rodiny. Budeš nám všem velmi chybět. Odpočívejte spolu se synem, kamaráde,“ vzkázal Kamil.
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