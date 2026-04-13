Český pilot se na Slovensku zranil po srážce s jiným letadlem: Kolega nepřežil!
Pod horou Borišov na Slovensku došlo v neděli k tragické srážce dvou letadel typu ultralight. V jednom z nich měli být dva kopiloti české a polské národnosti. Muž z Polska bohužel nehodu nepřežil, Čech vyvázl s těžkými zraněními.
Letadla v oblasti byla kvůli akci FCC Gliding, během které piloti předvádějí své akrobatické umění a závodí. V neděli však došlo k tragické kolizi dvou účastníků. K nehodě mělo dojít podle informací médií proto, protože letadla náhle zmizela z radaru.
Letadlo, které spolu pilotovali muž z Česka a z Polska, se tak náhle srazilo s letounem rakouského pilota. Pětašedesátiletý Čech se stihl katapultovat a při pádu utrpěl poranění hlavy a nohy. Jeho polský kolega však již takové štěstí neměl. „Občan Polské republiky bohužel utrpěl zranění, kterým na místě podlehl,“ uvedla podle serveru noviny.sk mluvčí policie Daniela Kocková.
Pilot druhého letadla z Rakouska neutrpěl během nehody žádné zranění.
